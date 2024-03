Plus Mosel Ab Karfreitag: Radbusse starten in die Freizeitsaison – an der Mosel und andernorts i Radfahrer (Symbolbild) Foto: dpa/picture-alliance/Robert Michael/picture alliance/dpa Die Radbusse sind aus der Winterpause zurück und bringen in diesem Jahr bereits ab Karfreitag alle Radbegeisterten zu den schönsten Radwegen in Eifel und Hunsrück sowie entlang von Mosel, Ruwer, Ahr, Nette und Wied. Lesezeit: 1 Minute

Die Radbusse sind aus der Winterpause zurück und bringen in diesem Jahr bereits ab Karfreitag alle Radbegeisterten zu den schönsten Radwegen in Eifel und Hunsrück sowie entlang von Mosel, Ruwer, Ahr, Nette und Wied.Darauf weist der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord in einer Pressemitteilung hin. Mit im Gepäck sind fünf neue ...