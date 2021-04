Schulumbau in Betzdorf: Dank Neuausschreibung wird Verkabelung günstiger

In regelmäßigen und kurzen Abständen tagt derzeit der Bau- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Denn der Umbau der ehemaligen Bertha-von-Suttner-Realschule in der Schützenstraße als zukünftiger Standort der Martin-Luther-Grundschule befindet sich auf der Zielgeraden. Viele Dinge sind noch zu erledigen. Aber nach den Sommerferien soll dort der Schulbetrieb aufgenommen werden, so die Planungen. In einem weiteren Gebäudeteil wird eine neue Kita eingerichtet. Das ist aber Angelegenheit der Stadt.