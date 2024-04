Plus Betzdorf

Erinnerung an eine beliebte Lehrerin: Luise Löwer ist gestorben

Von Gaby Wertebach

i Luise Löwer fühlte sich im Kreis ihrer Schülerinnen wohl. Die Pädagogin war beliebt. Foto: Archiv Bertha-von Suttner-Realschule plus

Der lange Lebensweg einer engagierten Lehrerin hat sich vollendet. Luise Löwer ist tot. Sie starb im hohen Alter von 95 Jahren in ihrem Geburtsort in Dierdorf. Viele ehemalige Schüler und Schülerinnen werden sich noch erinnern an die ehemalige Lehrerin und Rektorin der Bertha-von-Suttner-Realschule in Betzdorf, die 1989 in den Ruhestand ging.