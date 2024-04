Neue Arten im Test: So viele Bäume hat die Stadt Koblenz seit Oktober neu gepflanzt

Insgesamt 181 neue Bäume hat der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen in Koblenz seit Oktober gepflanzt. An der Beatusstraße wurden auf 420 Quadratmetern unter neuen Ulmen zudem eine Staudenmischung in eine Mulchabdeckung gepflanzt. Foto: Verena Groß/Stadt Koblenz