Martin Dötsch möchte Ortsbürgermeister in Kobern-Gondorf-Dreckenach werden: „Offene Art“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Martin Dötsch, ich bin 58 Jahre alt, Winzer, verheiratet und dreifacher Vater. Ich habe viele Jahre aktiv Handball im SV Untermosel gespielt und beim Fremdenverkehrsverein Kobern, den heutigen Weinfreunden Kobern-Gondorf, im Vorstand mitgewirkt. Während meiner Ausbildung arbeitete ich ein halbes Jahr im Burgund in Frankreich, was mir viele positive Lebensgrundsätze und Weltoffenheit vermittelt hat. Im Freundeskreis Corbigny-Kobern helfe ich gerne mit.

Mein politischer Werdegang

Seit 1989 im Gemeinderat und in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Mich interessieren die Gemeindethemen, und ich lerne gerne dazu.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte Kobern-Gondorf-Dreckenach weiterentwickeln. Mit einem guten Team sind die Herausforderungen in Finanz-, Technik-, Sozial- und Verwaltungsfragen zu meistern. Verantwortungsvolles Handeln bedeutet für mich, dem Bürger reinen Wein einzuschenken. Meine offene und bodenständige Art wird mir sicher helfen. Es ist mir bewusst, dass ich Hilfe und Unterstützung benötige und auch annehme. Ich bin gut vernetzt, habe viele Fachkompetenzen in meinem Umfeld und Menschen, die sich aus der gleichen Motivation heraus engagieren. Meine Präsenz vor Ort ist mir wichtig, um früh die Themen kennenzulernen, die die Ortsbevölkerung beschäftigen. Eine solide Haushaltsführung ist die Grundlage, Dinge umzusetzen. Weitblick und seriöse Entscheidungsfindungen sind mein Anspruch und meine Verantwortung.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Kobern-Gondorf-Dreckenach ist auf einem guten Weg. Als Mitglied des Gemeinderats habe ich an der Dorfentwicklung mitgewirkt. Ich werde mehr Nähe zur Bevölkerung suchen. Die Attraktivität unseres Ortes will ich vorantreiben. Es wird jährliche Begehungen in den Ortsteilen mit dem Rat geben, um die Menschen im Ort einzubinden. Wir müssen den Wald schützen und ein Starkregen- und Hochwasserkonzept zusammen mit einem Fachbüro erstellen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Der strategische Weitblick für die Gemeinde.

Das ist mein politisches Motto

Mit meinem Herz „Am echten Fleck“.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.