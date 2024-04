Jennifer Reski möchte Ortsbürgermeisterin in Kettig werden: „Mit Herz, Leidenschaft und vollem Einsatz“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Ich heiße Jennifer Reski, bin 39 Jahre jung, verheiratet und Mutter einer 16-jährigen Tochter. Beruflich unterstütze ich meinen Mann in seinem landwirtschaftlichen Biobetrieb und arbeite als Nageldesignerin im Nagelstudio Katharina Zimmermann in Kettig. Ich lebe seit meinem ersten Lebensjahr in Kettig und engagiere mich in verschiedenen Vereinen. Weiterhin betreue ich ehrenamtlich einmal in der Woche als „Grüne Dame“ die Patienten des Marienhaus Klinikums in Neuwied.

Mein politischer Werdegang

Seit 2014 bin ich für die CDU kommunalpolitisch in verschiedenen Ausschüssen aktiv und unterstütze seit August 2019 als Erste Beigeordnete unseren Ortsbürgermeister Peter Moskopp bei seinen Aufgaben.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Gemeinsam und zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger möchte ich in den kommenden Jahren Bestehendes erhalten, Vorhandenes nutzen und Neues ermöglichen. Hier möchte ich besonders unsere seit Jahren ungenutzte Schulwiese erwähnen und diese wieder in den Schulalltag integrieren sowie eine zufriedenstellende Lösung für die Hausaufgabenbetreuung in unserer Grundschule herbeiführen. Unsere Sportstätten möchte ich weiterhin als attraktive Sportanlagen ausbauen und erhalten. Als Vereinsmensch liegt es mir am Herzen, das Ehrenamt weiter zu stärken, um unser Dorfleben aufrechtzuerhalten. Auch der Klimaschutz ist mir sehr wichtig, und daher möchte ich in meiner Amtszeit zielführende Aktionen, die zur Klimaneutralität beitragen, unterstützen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

Ich werde versuchen, mit Herz, Leidenschaft und vollem Einsatz in den kommenden fünf Jahren unser wunderschönes Kettig weiterhin für Personen jeden Alters attraktiv, lebens- und liebenswert zu gestalten. Hierbei ist der weitere Ausbau der Infrastruktur in unserer Ortsgemeinde sehr wichtig.

Das sind meine Ecken und Kanten

Mein ausgeprägter Drang zum Perfektionismus.

Das ist mein politisches Motto

Mit Herz und Sachverstand für unser Kettig!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.