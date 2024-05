Weiteres Auto in Bendorf beschädigt: Polizei sucht nach unbekannten Tätern

Ein geparktes Auto wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigt, es ist nicht der erste Fall dieser Art in dem Zeitraum.

In der Nacht von Dienstag, 30. April, auf Mittwoch, 1. Mai, wurde ein in der Straße Hellenpfad geparktes Auto beschädigt. Die Schäden, die auf der Fahrerseite zugefügt wurden, belaufen sich laut Polizeimeldung auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art: In derselben Nacht wurden fünf Autos in der Eisenbahnstraße mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Möglicherweise stehen diese Vorfälle mit drei Rollerdiebstählen und Beschädigungen in der Ringstraße und der Bahnhofstraße in Zusammenhang, erklärte die Polizei am Donnerstag.

Die Polizei Bendorf bittet um Hinweise unter Telefon 02622/94020 oder per Mail an pibendorf@polizei.rlp.de