Plus Koblenz

Ergebnisse von Bürgerbefragung vorgestellt: So denken Koblenzer über ihre Stadt

Von Matthias Kolk

i Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsstraße in Koblenz. Was Bürgerinnen und Bürger über den Zustand der Innenstadt sowie ihre Entwicklung denken, stand besonders im Fokus des Bürgerpanels 2023. Foto: Matthias Kolk

Lesezeit: 3 Minuten

In der Koblenzer Innenstadt fehlen Trinkbrunnen, der Busverkehr hat sich verbessert, aber Integration und Migration ist in der Stadt ein Problem: Das sind drei Stimmungsbilder, die aus dem Bürgerpanel 2023 der Stadtverwaltung Koblenz hervorgehen. Die groß angelegte Umfrage soll Stimmungen in der Koblenzer Bevölkerung identifizieren und Antworten auf Fragen liefern wie: Wie zufrieden sind Menschen mit ihrem Leben in Koblenz? Und wo sehen sie Probleme in der Stadt? Eine Auswahl.