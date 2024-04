Plus VG Mendig

VG Mendig will viel Geld in die Hand nehmen: Ganztagsschule soll nach Mendig kommen

i In seiner letzten Sitzung der Wahlperiode 2019–2024 beschloss der Verbandsgemeinderat Mendig, ein Konzept für eine Ganztagsschule für Grundschulkinder am Standort Mendig einzuleiten. Nur ein Ratsmitglied stimmte dagegen. Foto: Thomas Brost (Archiv)

Eine ganztägige Betreuung von Grundschulkindern wird in Rheinland-Pfalz von 2026 an stufenweise Pflicht, so sieht es das Gesetz vor. Während sich andere Kommunen unter Zeitdruck sehen und nur zögerlich das Thema, weil auch häufig mit hohen Baukosten verbunden, angehen, will die Verbandsgemeinde (VG) Mendig einen Schritt voraus sein. „Wir sind nicht unvorbereitet“, sagte Bürgermeister Jörg Lempertz in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates. Der Rat stellte die Weichen, indem er die Grundschule Pfarrer Bechtel ins Visier nimmt.