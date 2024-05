Plus Ochtendung

„Halbpension mit Leiche“ gelingt: Theatergruppe Reißzwecke feiert Premiere in Ochtendung

i Die Darsteller um Regisseur Stefan Liesenfeld haben die Kriminalkomödie „Halbpension mit Leiche“ im Kusch aufgeführt. Foto: Helga Mutschall

Die Theatergruppe Reißzwecke feierte jüngst vor ausverkauften Saal in der Kulturscheune (Kusch) in Ochtendung eine gelungene Premiere. Die acht Darsteller um Regisseur Stefan Liesenfeld hatten die Kriminalkomödie mit ihrer Mimik, Gestik und Timing gekonnt umgesetzt und die Lachmuskeln der Zuschauer strapaziert. Bei der Premiere und bei der Vorstellung am nächsten Tag gab es dafür viel Szenenapplaus und kaum enden wollenden Schlussapplaus, teilt die Theatergruppe mit.