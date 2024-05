Plus Maifeld Sanierung der Landesstraßen geht voran: L 52 zwischen Minkelfeld und der A 48 ist wieder befahrbar i Die L 52 zwischen Minkelfeld und A 48 wurde saniert. Foto: Maximilian Mumm Der nächste Schritt im Programm der Sanierung der Landesstraßen ist vollzogen und der Streckenabschnitt der L 52 zwischen Minkelfeld und der A 48 wieder freigegeben. Bürgermeister Maximilian Mumm von der Verbandsgemeinde Maifeld zeigte sich zufrieden mit der Abarbeitung des aus dem Jahr 2019 stammenden Sanierungsplans. Lesezeit: 1 Minute

„Wir liegen seither mit der Sanierung weiterhin fast im Zeitplan, dank dem zuverlässigen Vorgehen des LBM Cochem. Auch wenn es jetzt länger gedauert hat, was an fehlendem Material gelegen hat, so geht es im Maifeld Schritt für Schritt voran. Natürlich sind die Straßen L 82 von Naunheim nach Münstermaifeld und die ...