RZ-KOMMENTAR: Land liebt das große Schweigen

Die Pächter am Nürburgring, so umstritten sie auch in Politik und Region sind, haben eine starke Bilanz vorgelegt. Damit sind nicht zuvorderst die Zahlen gemeint, die (auf juristisch unsicherer Basis) trotz aller Querelen nach oben weisen. Damit ist vor allem der Klartextmodus gemeint, in dem die Betreiber möglichst viele Fragen beantwortet haben. Ein derartiges Vorgehen würde man sich auch des Öfteren von der Landesregierung wünschen, deren Informationspolitik – gelinde gesagt – eher defensiv ausgerichtet ist. Der Satz – „dazu können wir derzeit nichts sagen“ – wird viel zu oft als Schutzschild vor unliebsamen Fragen gebraucht. So etwas weckt Argwohn.