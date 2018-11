Tatort-Preview: Kommissar Fabers List gegen den Terror

Musste das sein? Diese Frage werden sich vielleicht einige Zuschauer am Ende des „Tatort“ am Ostermontagabend stellen. Ein Film, der so drastisch die Triebfedern islamistischen Terrors und den Schrecken eines Attentats zeigt – und dies knapp eine Woche nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus des Dortmunder Champions-League-Teams. Muss das sein? Die ARD findet Ja.

In der Hand islamistischer Terroristen: der Konvertit Mohammed Hövermann

Foto: WDR/Frank Dicks

Schon einmal wurde „Sturm“ verschoben. Am Neujahrstag war den Verantwortlichen in der ARD der Schock nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt noch zu nah. Und jetzt? „Der ,Tatort' kann aufgrund seiner zeitaktuellen inhaltlichen Ausrichtung der Realität nicht ständig ausweichen“, sagt der Fernsehspielchef des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Gebhard Henke. Ein Film voller brutaler Gewalt – jeder sollte vorher entscheiden, ob ihm die realen Bilder aus Dortmund und Berlin gereicht haben, um den Schrecken des islamistischen Terrors zu begreifen.

Dieser „Tatort“ beginnt drastisch. Zwei Streifenpolizisten halten mit ihrem Wagen in der Dortmunder Innenstadt vor einer Bank. Der eine steigt aus, holt sich Zigaretten. Zurück im Auto, berichtet er seinem Kollegen etwas Seltsames. Da fällt auch schon der erste Schuss. Kaltblütig wird erst der eine, dann der andere Polizist durch die Windschutzscheibe erschossen. Die Dortmunder Polizei ist in Aufruhr. Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) entdeckt Licht in der Bank – und einen Mann am Computer. Aufmachen will er nicht. Faber schlägt die Scheibe ein. Der Mann ist Konvertit, trägt einen Sprengstoffgürtel und überweist Geld. Nach und nach erfährt Faber, dass Mohammed Hövermann gerade Millionen auf Konten in arabische Länder überweist.

Das Ermittlerteam findet heraus, dass Hövermann seit Jahren einer der führenden Angestellten der Bank und mit einer Syrerin verheiratet ist. Junge Islamisten haben seine schwangere Frau und seine Tochter in ihrer Gewalt. Längst haben SEK-Männer Hövermann ins Visier genommen. Doch Faber verhindert eine Erschießung. Für ihn ist der Konvertit mehr Opfer. Derweil startet Fabers Kollege Kossik (Stefan Konarske) einen Alleingang, um die Tochter aus den Händen der Entführer zu befreien. Auf einem stillgelegten Campingplatz kommt es zum Showdown zwischen Kossik und den Entführern. Was haben die Islamisten vor? Geht es nur um Geld? Oder planen sie mehr? Und wer sind die Hintermänner?

Die größte Schwäche dieses „Tatort“ ist eine sehr typische des Dortmunder Ermittlerteams: Inmitten von brutalen Bildern, ergreifenden Geschichten und tiefen Einblicken in den islamistischen Terror wird der Zuschauer auch noch mit den belanglosen emotionalen Verstrickungen der Kommissare belästigt. So findet Nora (Aylin Tezel) heraus, dass Kossik zum LKA abwandern will. Am Tatort stellt sie ihn pikiert zur Rede. Solche Sequenzen tauchen immer wieder auf. Und sie zerstören einen Teil der Wucht, die dieser Krimi entfaltet. Vielleicht sollten die Macher einfach einmal auf die Kraft ihrer Geschichten vertrauen. In diesem Fall ist sie sehr groß.

Dazu trägt ganz wesentlich der Schimanski aus Dortmund, Raubein Faber, bei. Als Hövermanns Sohn in die Bank kommt, um seinen Vater zur Aufgabe zu bringen, dann aber gehen will, weil er Angst um sein Leben hat, stoppt Faber ihn. Hövermann senior fragt: „Warum darf er nicht gehen?“ Faber antwortet: „Weil ich böse bin. Jeden Moment kann alles vorbei sein. Das ist doch ein geiles Gefühl. Aber noch geiler ist: Ich habe Macht in meinen Händen. Ich kann mich auf sie stürzen, sie manipulieren. Wow. Das ist ein geiles Gefühl. Aber das Allergeilste ist doch, Ihre Angst zu sehen. Ihre Angst vor der Vernichtung Ihrer Familie. Die Angst vor der Bombe. Und Ihre Angst vor der Hölle. Das ist doch das Böse, Macht zu haben über andere, oder? Allmacht über Leben und Tod. Und die Angst und das Leiden zu genießen.“ Und dann sagt er: „Wenn Sie den Sprengstoffexperten an Ihren Gürtel lassen, dann darf Ihr Sohn gehen.“ Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Faber, der durchgeknallte Bulle, das Sinnbild von Irrationalität und wütendem Bauchmensch, uns zeigt, dass wir neben Trotz noch eine weitere wichtige Waffe gegen den Terror haben: unsere Gabe zu Vernunft und List.

Redakteur Christian Kunst hat sich den neuen „Tatort“ angesehen. Sein Urteil: Das Anschalten lohnt sich, ist aber zugleich mit Vorsicht zu genießen.