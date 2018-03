Pro Eurojackpot – Für ein paar Euro träumen

Aus unserem Archiv

Wie hoch ist der Lotto-Jackpot? Die Frage war und ist für mich als sporadischen Tipper ganz entscheidend. Wenn ich auf Bürgersteigen über Schilder stolpere, die Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe in Aussicht stellten, dann biege ich gern mal spontan ab in die Annahmestelle.