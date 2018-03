Gitarrenriffs und eingängiger Gesang: Die deutsche Rockband Luxuslärm ist heute im KUZ – Es gibt noch Karten

"Luxuslärm" spielt am Dienstagabend im KUZ. Und es gibt noch Karten für den Auftritt der Band.

Foto: dpa

Mainz – Luxuslärm gibt es in Urbesetzung seit sechs Jahren, und seitdem geht es für die Band, die ihr eigenes Plattenlabel ‚Die Opposition’ gegründet hat und auch sonst alles in Eigenregie entscheidet, nach oben. Das aktuelle Album heißt "Carousel", die zweite Single daraus, "Mehr Gewicht", erscheint Anfang April. Derzeit tourt Luxuslärm auf ihrer "Irgendwo da draußen-Tour" durch die Lande. In Mainz live sind die vier Jungs mit Frontfrau und Sängerin Jini am heutigen Dienstag, 20, März, ab 19 Uhr im KUZ zu hören. Die Konzerte sind schon längst kein Geheimtipp mehr, kein Wunder, denn Luxuslärm wird dem Ruf als hervorragende Liveband mehr als gerecht. Luxuslärm sind: Janine ‚Meyer (Gesang), Jan Zimmer (Drums), David Müller (Bass), Freddy Hau (Gitarre), Chris Besch (Keyboard). Karten gibt es noch an der Abendkasse.