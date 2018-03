Öfter mal was Neues: Kunst zum Mieten

Sie suchen was Hübsches für die Stelle überm Sofa? Sie mögen Kunst, wagen aber keinen Kauf? Dann sollten Sie vielleicht Kunde einer Artothek werden und sich Kunstobjekte für die eigenen vier Wände einfach mieten.

Einfach was leihen: 130 Artotheken, ähnlich wie diese in Berlin, gibt es in Deutschland. Jeder Bürger darf hier Kunst für sein Zuhause mieten. Foto: picture alliance / dpa

Mainz – Sie suchen was Hübsches für die Stelle überm Sofa? Sie mögen Kunst, wagen aber keinen Kauf?

Dann sollten Sie vielleicht Kunde einer Artothek werden und sich Kunstobjekte für die eigenen vier Wände einfach mieten. Einrichtungen gibt es von Schleswig bis München und Krefeld bis Cottbus. Um Mainz herum klafft jedoch eine dicke, fette Lücke, zumindest sind im Artothekenverband Deutschland aus Rheinland-Pfalz lediglich Trier und Landstuhl vertreten.

Woran das liegt? Das ist für Norbert Weber vom Vorstand ein Rätsel: "Allein durch die große Uni wäre sicher Klientel da. Studenten sind meist sehr interessiert. Vielleicht spielt zeitgenössische Kunst in Mainz einfach keine große Rolle."

"Kunst für alle!"

Artotheken gibt es seit den 70er-Jahren, wie der Fachmann erklärt. Schnell verbreitet habe sich die Idee "Kunst für alle!" durch die 68er und den damaligen Grafikboom. Zumeist fungieren Kulturämter, Bibliotheken, Museen oder Zusammenschlüsse von Künstlern als Träger. Weber ist sicher: Würde es ein solches Angebot in Mainz geben, würde es sich flott etablieren. "Artotheken sind einerseits tolle Schaufenster für zeitgenössische Künstler und andererseits gut für all jene, die Kunst mögen, aber keine dicke Kohle für Ankäufe haben."

Ein Glück, dass es Wiesbaden gibt. Denn das dortige Kulturamt bietet bereits seit mehr als zehn Jahren die Schätze seiner städtischen Kunstsammlung zur Miete an – auch für Mainzer. "Wir hatten schon Anfragen aus Schweden, was uns definitiv zu weit war", berichtet Christine Wagner-Hübinger von der Abteilung Bildende Kunst. "Aber über den Rhein verleihen wir unsere Werke gern. Wir haben einige Mainzer Kunden."

Etwa 2000 Gemälde, Fotografien, Objekte etc. befinden sich in der Sammlung. Gut die Hälfte davon können Interessierte in der Artothek im Kunsthaus ansehen und eben auch ausleihen. Einen Van Gogh oder Richter wird man darunter natürlich nicht fürs heimische Wohnzimmer finden. Die Sammlung umfasst zumeist Werke regionaler, zeitgenössischer Künstler.

Wer Kunst mieten will, der muss volljährig sein und sollte mit Ausweis vorbeikommen. Dann werden die persönlichen Daten aufgenommen und der Kunde in spe erhält die Benutzerordnung. Dass man die Kunstobjekt pfleglich behandeln sollte, nicht im feuchten Bad aufhängt oder auf der Heizung abstellt, versteht sich. Eine Versicherung bietet das Kulturamt nicht an, jeder muss die Ausleihe mit seiner Haftpflichtversicherung absprechen, wie Wagner-Hübinger erklärt: "Die Kunden sind immer freundlich und bislang ist nichts Schlimmes passiert. Es ist mal ein Glas zerbrochen oder so, das wurde dann ersetzt."

Die Mietdauer beträgt ein halbes Jahr und kann auf maximal anderthalb Jahre ausgeweitet werden, sofern niemand das Werk reserviert hat. Kosten: 26 Euro pro sechs Monate, Studenten und Rentner zahlen 10 Euro. Betriebe oder Arztpraxen beispielsweise müssen 52 Euro pro Stück zahlen. Wichtig: Verkauft wird nicht. Die Artothek hilft aber gern mit Kontakten zu Künstlern und Galerien. Pro Monat gehen in Wiesbaden etwa 100 Ausleihen über die Theke, wobei sich in all den Jahren eine treue Stammkundschaft entwickelt hat.

Service gegen Schwellenangst

Wichtig ist den Organisatoren bei der ganzen Sache vor allem das Vermitteln von und Sensibilisieren für Kunst. "Ich denke es funktioniert, auf diese Art Schwellenangst abzubauen. Zu uns kommen auch Studenten und generell jüngere Kunden und nicht nur diejenigen, die sowieso Galerien besuchen."

Norbert Weber vom Verband der Artotheken ist vom Engagement der Wiesbadener ziemlich angetan und hat Mainz noch nicht aufgegeben. Er hat einige Semester in der Domstadt studiert und fühlt sich ihr immer noch verbunden. Falls im nächsten Jahr, wie von ihm erhofft, die Jahrestagung des Verbands tatsächlich in Wiesbaden stattfindet, dann springt vielleicht ein kleiner Funke über den Rhein, hofft er: "Die Mainzer lassen sich bestimmt begeistern. Die Augenlust ist den Katholiken doch eigen, oder?" Alexandra Schröder

Infos: www.artothek.org. Die Wiesbadener Einrichtung im Kunsthaus am Schulberg 10 hat nach der Sommerpause seit 14. August wieder geöffnet: dienstags und mittwochs von 11 bis 17 Uhr, donnerstags 11 bis 19 Uhr und jeden ersten Samstag 11 bis 14 Uhr.