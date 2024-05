Weimar

Landtagswahl

Ramelow mit Koalitionsofferte an die CDU – Voigt winkt ab

Von dpa

i ARCHIV - Thüringen Ministerpräsident Bodo Ramelow (l) reicht CDU-Kontrahent Mario Vogt die Hand. Foto: Bodo Schackow/dpa

In knapp drei Monaten wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Doch die politischen Verhältnisse gelten als kompliziert. Ministerpräsident Bodo Ramelow will der CDU eine Brücke bauen.