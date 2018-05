Schloss Oberstein: Über den Dächern der Edelsteinstadt

Wer Schloss Oberstein erobern will, sollte entweder gut zu Fuß sein oder in der Fahrschule die Lektion „Am Berg anfahren“ nicht verpasst haben: Mit dem Auto geht es die enge, steile, von alten Häusern gesäumte Schlossstraße hinauf. Bei 18 Prozent Steigung ist es im Winter sicherlich kein Spaß, hier oben zu wohnen. Immer weiter geht es aufwärts, nach einem Kilometer verweisen die ersten Schilder auf das Schloss. Einmal rechts abbiegen noch, dann ist das Ziel auch schon erreicht.

Majestätisch steht Idar-Obersteins alte Dame plötzlich vor dem Besucher. Ihre knapp 700 Jahre sieht man ihr nicht an. „Nie war das Schloss besser in Schuss als heute“, sagt Manfred Eisenschneider, der auf dem Schlosshof wartet, lächelnd. Der 73-Jährige gehört zum Burgenverein Schloss Oberstein, dem die Stadt als Eigentümerin alle Verwaltungsangelegenheiten übertragen hat.

Der pensionierte Lehrer weiß alles über das Gemäuer. Er geht voran über den großen Schlosshof, auf dem im Sommer kulturelle Veranstaltungen und im Winter ein kleiner Weihnachtsmarkt stattfinden, und bleibt am Geländer stehen. Die Aussicht von hier oben ist atemberaubend: Aus vielen kleinen, bunten Häuschen setzt sich unten im Tal der Stadtteil Oberstein zusammen, bewaldete Hügel umrahmen die Szenerie. Hin und wieder läuft ein Reh vorbei. Wo früher kleine Schifferboote über die Nahe schipperten, schlängelt sich heute die B 41 entlang. In den 1980er-Jahren hat die Stadt das Flüsschen mit der vierspurigen Straße überbaut, um die Verkehrssituation zu entspannen.

Manfred Eisenschneider zeigt auf die Ruine von Burg Bosselstein, die von hier oben zum Greifen nah erscheint. „Das Geschlecht der Daun-Obersteiner hat um 1175 die Burg erbaut“, erzählt er. Bis 1330 lebte der Clan dort. Doch dann wurde die Luft irgendwann dick, die Verwandten stritten sich immer häufiger, und der Wunsch nach einer räumlichen Trennung wurde laut. Direkt nebenan wurde Schloss Oberstein erbaut, ein Teil der Familie zog dorthin. Eine kleine Treppe führt in den Innenhof, den ältesten Teil des Schlosses, der heute als Terrasse dient. Dort stehen Tische und Stühle, am Wochenende ist auch das kleine Restaurant geöffnet. Eisenschneider überquert den Hof, durchschreitet die Eingangshalle, in der es neben Eintrittskarten auch kleine Souvenirs gibt, und geht die engen Stufen des runden Treppenturms hinauf.

Schloss Oberstein

„Wendeltreppen wie diese waren im Mittelalter sehr praktisch“, weiß Eisenschneider. „Sie waren nicht nur platzsparend, sondern auch gut gegen Angreifer, weil diese die Säule im Weg hatten. Wer von oben kam, war klar im Vorteil und hatte die rechte Hand zur Verteidigung frei.“ Oben im Schloss befinden sich die schönsten Räume, besonders der große Wappensaal mit dem großen gotischen Kamin wird oft für Familienfeiern vermietet. Abgesehen vom Kamin ist die Einrichtung nachgebaut, das Schloss war im Jahr 1855 bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

An der Balkendecke hängen die Wappen der Adelshäuser, deren Mitglieder einst auf Schloss Oberstein lebten. Eine offene Holztür gibt den Blick frei auf den Abort-Erker, wo die Adligen ihre Notdurft verrichteten. Hebt man den hölzernen Deckel des Plumpsklos hoch und riskiert einen Blick nach unten ins Tal, weht einem ein starker Luftzug ins Gesicht. Was im Sommer erfrischend gewesen sein mag, hat im Winter vermutlich so manchen Bewohner zur Eile angetrieben.

Anfahrt:

Vom Marktplatz Oberstein aus führen 200 Treppenstufen an der Felsenkirche vorbei hinauf zum Schloss (Höhe 372 Meter). Wer den Aufstieg scheut, kann auch mit dem Auto fahren: Vom Platz „Auf der Idar“ fährt man bequem über die Schlossstraße bis zum Parkplatz des Schlosses. Der Idar-Obersteiner Bahnhof ist übrigens nur einen Steinwurf entfernt. Öffnungszeiten:

Das Schloss ist vom 1. April bis zum 31. Oktober dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet (außer an Tagen, an denen das Schloss vermietet ist oder an denen Veranstaltungen stattfinden). Individuelle Führungen sind nach Absprache möglich. Von November bis Ende März sind zwar keine Touren möglich, das Schloss bleibt aber für kulturelle Veranstaltungen und den romantischen Weihnachtsmarkt geöffnet. Eintrittspreise:

Erwachsene bezahlen 2 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren 1 Euro. Gastronomie:

Das Restaurant Wirichstube hat von April bis Oktober samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wirtin Helga Bürger serviert kleine Speisen sowie Kaffee und Kuchen. Zu den übrigen Öffnungszeiten können in der Eingangshalle kühle Getränke erworben werden. Geheimtipp:

Früher führte eine Zugbrücke zum damaligen Haupteingang des Schlosses. Am unteren Ende des mächtigen Holztors, das diesen verschließt, befindet sich eine kleine Luke, ein wenig größer als eine Katzenklappe. Besucher durften das Schloss nur durch diese Öffnung betreten, um einem überraschenden Angriff vorzubeugen. Heute lieben es die Kinder durch die Luke zu klettern. Adresse:

Burgenverein Schloss Oberstein, Schloss, 55743 Idar-Oberstein. Auf der Internetseite www.schloss-oberstein.de gibt es weitere Informationen. Kontaktaufnahme ist per E-Mail an info@schloss-oberstein.de möglich.

