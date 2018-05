Burg Grenzau: Ein Gemäuer mit Ecken und Kanten

Schon von Weitem ist sie zu sehen: Auf einem steilen Felsrücken im Brexbachtal ragt die Burg Grenzau mit Deutschlands einzigem dreieckigen Bergfried in den Westerwälder Himmel. Das malerische Gemäuer thront über dem historischen Burgdorf Grenzau, das berühmt für seinen Tischtennisverein TTC Zugbrücke ist.

Einen dreieckigen Bergfried wie diesen gibt es in Deutschland nur einmal. Foto: Camilla Härtewig

Von unserer Redakteurin Camilla Härtewig

Die Lage ergab damals Sinn: Die Burg auf dem Bergsporn war nicht weit von der Rheinstraße entfernt, die von Koblenz über die Höhe nach Selters und Hachenburg zur Köln-Frankfurter Fernstraße führte. Seitdem hat das Gemäuer bewegte Zeiten erlebt: unter anderem häufige Besitzerwechsel, Umbauten zum Schloss, einen heftigen Brand.

Geht der Besucher durchs Burgtor, erblickt er sofort den einzigartigen Turm, der dieses Ensemble zu einem Kleinod unter den deutschen Burgen macht. In den Bergfried konnte man früher nur über eine Leiter gelangen. Die Außentür lag in zehn Meter Höhe. Der heutige Zugang wurde 1888 in den früheren Vorratsraum gebrochen und eine hölzerne Wendeltreppe eingebaut. Der enge Aufstieg ist nur etwas für Schwindelfreie. Diese werden mit einer tollen Weitsicht belohnt. 2009 wurde der Turm saniert. Vor ihm erstreckt sich ein idyllischer Garten mit Winterlinde.

Nicht selten sieht man hier Dietmar Spiegel und seine Frau Sibille beim Unkraut zupfen und Beschneiden der Rosen. Die Burg befindet sich im Privatbesitz der Familiengesellschaft Burg Grenzau. 1953 hat der Vater von Dietmar Spiegel, der Düsseldorfer Architekt Prof. Dr. Hans Spiegel, die Burg übernommen und sich an die dringend notwendigen Arbeiten zur Sicherung vor dem Zerfall gemacht. Für Hans Spiegel, der auch viele Jahre Präsident der deutschen Burgenvereinigung war, war die Grenzau Liebe auf den ersten Blick.

Während die Fassade den Charakter der Ruine widerspiegelt, bietet sich im Innenhof ein ganz anderes Bild. Als moderner Architekt setzte Hans Spiegel einen Kontrapunkt zur bis dahin üblichen historisierenden Rekonstruktion. Beim Ausbau des Torhauses 1967 benutzte er moderne Bauformen, die in klarer Abgrenzung zum unveränderten Bestand stehen. Ein Anbau auf alten Fundamenten kam 1975 hinzu. Das Neue ist klar erkennbar. Dieses Vorgehen ist hier Programm. In den Räumen leben Spiegels Nachkommen, wenn sie auf der Burg sind. Und das ist außer im Winter regelmäßig der Fall. Viel Zeit, Geld und Engagement investiert die Familie in die Burg. Sohn und Enkel werden irgendwann die Verantwortung für die Burg übernehmen. Das ist sicherlich kein billiges Vergnügen.

Wer das sehenswerte Burginnere begutachten will, der muss darauf achten, am Wochenende zwischen 11 und 13 Uhr vorbeizuschauen. Sonst ist das Burgtor für Besucher verschlossen. Aber auch außerhalb der Besichtigungszeiten lohnt der Aufstieg. Das Panorama mit dem waldreichen Tal und dem rauschenden Brexbach sowie den alten Fachwerkhäusern ist wunderschön. Zudem führen viele Wanderwege an der Burg Grenzau vorbei. Unbedingt sollten Besucher die 500 Meter zum Aussichtspunkt Kaiserstuhl zurücklegen und den Blick dort schweifen lassen.

Zuvor ist allerdings besagter kleiner Aufstieg zu bewältigen, denn direkt an der Ruine gibt es keine Parkplätze. Im Ort kann der Wagen aber abgestellt werden, dann geht es zu Fuß die schmale Burgstraße hinauf. Nach wenigen Hundert Metern führt ein unscheinbarer Waldweg links zur Burg, die 1213 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Erbaut wurde sie von Heinrich I. von Isenburg, der sie Gransioie (große Freude) nannte. Im Volksmund wurde im Laufe der Jahrhunderte daraus Grenzau.

Und warum baute der damalige Besitzer denn nun einst einen Bergfried mit drei Ecken? „Das ist historisch nicht überliefert“, sagt Dietmar Spiegel. Die Flanken sollten Wurfgeschosse und Pfeile abweisen und Burghof sowie Gebäude wirksam schützen. Spiegel hat aber eine eigene Theorie entwickelt. Der Grund könnte Sparsamkeit des Bauherrn gewesen sein. Lächelnd erklärt er: „Dreiecke sind billiger als Vierecke. Es war eben eine innovative Zeit.“

Service zur Burg Grenzau



Anfahrt:

Auf der A 48 die Abfahrt Höhr-Grenzhausen nehmen und im Kreisverkehr der Beschilderung Richtung Grenzau folgen. Am besten im Ort parken (an der Burg direkt gibt es keine Parkplätze) und die Burgstraße hinauf wandern. Öffnungszeiten:

Von April bis Oktober samstags und sonntags von 11 bis 13 Uhr. Führungen finden dann nicht statt. Burghof, Burgturm und Aussichtsplattform sind geöffnet. Eine Beschreibung mit der Geschichte der Burg ist erhältlich. Führungen:

Nach Absprache mit Burgwart Gerhard Tattko unter Telefon 02624/5200 sind Führungen für kleine und große Gruppen möglich. Dauer: 45 bis 60 Minuten. Kinder sollten mindestens acht Jahre alt sein. Burgberg und Burganlage sind Privateigentum der Familiengesellschaft Burg Grenzau. Gastronomie:

Historisches Gasthaus Zur Burg Grenzau, Burgstraße 13, 56203 Höhr-Grenzhausen, Telefon 02624/950175, Hotel Zugbrücke Grenzau, Brexbachtalstraße 11-17, 56203 Höhr-Grenzhausen, Telefon 02624/1050. Geheimtipp:

Abenteuerlich ist die kurze Wanderung ins Brexbachtal über den steilen Bergpfad, der am wunderschönen Aussichtspunkt Kaiserstuhl – etwa 500 Meter von der Burg entfernt – startet. Der Wegabschnitt ist Teil der 16,8 Kilometer langen Wällertour Brexbachschluchtenweg. Trittsicherheit ist vonnöten. Kinder sollten mindestens acht Jahre alt sein. Der Serpentinenweg sollte nicht bei Nässe begangen werden.

