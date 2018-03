VfL Lahnstein ist der überragende Verein im Land

Kein Teaser vorhanden

Timea Klaedtke war auch bei den Landesmeisterschaften eine der besten Turnerinnen des VfL Lahnstein. Foto: honorarfrei

Der jüngste VfL-Turner war Thomas Kottenhahn. Er verbesserte seine Pflicht- und Kürübungen in der Wettkampfklasse L5m und sicherte sich den Rheinland-Pfalz-Titel. In der Klasse L5b führt Enna Geis die Riege der jüngeren VfL-Turnerinnen an. Mit guter Pflicht und Kür wurde sie Vierte vor ihren Mannschaftskameradinnen Celine Christ und Friederike Leopold (beide Platz 7), Lisa Schalm (11.) und Irmina Schumann (12.).

Die etwas älteren Turnerinnen in der Wettkampfklasse L5a bewiesen sehr gute Nerven und konnten mit hohen Schwierigkeiten in der Kür punkten. Mit deutlichem Abstand sicherten sich Marie Leopold und Julia Kämpf als Erste und Zweite die ersehnten Podestplätze. Durch einen Patzer in der Kür verfehlte Lilia Geis mit nur 0,2 Punkten Rückstand als Vierte einen Treppchenplatz. Jeanne-Marie Hierse hatte nicht ihren besten Tag und musste sich mit Platz 13 zufrieden geben.

Stefanie Hoffmann gewann mit großem Vorsprung die Wettkampfklasse L6b. Mit diesem Sieg bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft hat sie sich – genau wie ihre Teamkolleginnen Marie Leopold und Julia Kämpf – bereits ein kaum noch zu nehmendes Polster im Kampf um die Teilnahme am Deutschland-Cup gesichert.

Bei den Bundesklasseturnern gab es keine großen Überraschungen. Mit hohen Schwierigkeiten und sauberen Ausführungen konnten Timea Klaedtke (Platz 1) und Denise Geis (2.) in der L9 und Luca Christ (Platz 1) in der L8 in Kür Gerade, Sprung und Spirale wieder überzeugen.

Neben dem Einzelwettkampf wurde parallel der Mannschaftswettkampf in fünf Klassen ausgetragen, bei dem Timea Klaedtke und Denise Geis die Klasse L9 gewannen und Marie Leopold, Julia Kämpf, Lilia Geis, Jeanne-Marie Hierse und Thomas Kottenhahn mit Zweite in der Wettkampfklasse L5 wurden.