TVB Nassau fehlen noch drei Punkte zum Staffelsieg

Ob der TVB Nassau auch in der kommenden Saison mit den beiden Tschechen Zdenek Zaspal (links) und Michal Vavra (rechts) an die Platten geht, steht noch in den Sternen.

Foto: Andreas Hergenhahn

Ein Selbstläufer dürfte auch das zweite Spiel der Nassauer nicht werden, am Sonntagmorgen geht es zum Rheinland-Derby zum TTC Maischeid, vor dem Erwin Gabel ebenfalls großen Respekt hat. Die Westerwälder bieten mit dem Nauorter André Britscho, der einst lange Jahre in Grenzau an die Platten ging, und dem Polen Pawel Foltanowicz zwei exzellente Spitzenleute auf, gegen die auch die TVB-Topleute Vavra und Christian Schanne an ihre Leistungsgrenze gehen müssen, um zu bestehen. "Die sind gut", so Gabel, um direkt hinterher zu schieben. "Aber wir sind auch gut."

Gut genug, um möglicherweise bereits am Sonntag den Sack endgültig zuzumachen. Denn drei Zähler fehlen den Nassauern noch, um endgültig die allerletzten Unklarheiten bezüglich des Staffelsiegs zu beseitigen..

Der Kader für die kommende Runde steht beim TVB weitgehend. Michal Vavra, Christian Schanne, Dominik Remy, Markus Beckmann und einer der Nachwuchsspieler werden an die Platten gehen. Hinter dem Verbleib Zdenek Zaspals an der Lahn steht hingegen noch ein Fragezeichen. Der vom (Noch-)Ligakonkurrenten TTC Wirges umworbene Tscheche muss sich dieser Tage erklären. "Wenn er möchte kann er bleiben. Wir stellen keinem Spieler den Stuhl vor die Tür", so Gabel. Alternativ an Position fünf denkt er an "Mister X", bei dem es sich um einen Rheinländer handeln soll.

