Ein bisschen Strom muss sein – Fahrbericht: Nissan Juke Hybrid

SP-X/Berlin. Wer im Internet nach der Übersetzung des Wortes „Juke“ sucht, lernt schnell, dass das nichts mit dem englischen Joke („Witz“) zu tun hat. Man findet nur zwei Begriffe. Ein spezieller Trick des Stürmers beim American Football wird so bezeichnet, das Wort steht aber auch für eher anrüchige Kneipen im Südosten der USA. Dann klebte Nissan vor 14 Jahren seinem bisher ungewöhnlichsten Modell den Namen Juke ans Heck. Das schaffte es zwar nicht in ein offizielles Wörterbuch, dafür aber ins Bewusstsein der Autofans fast überall auf der Welt.

Nissan hat den Juke geliftet Foto: Nissan

Jetzt kommt zu Preisen von knapp unter 30.000 Euro ein Facelift des Juke, obwohl das Gesicht nahezu unverändert zum Vorgänger bleibt. Die Feinarbeit blieb weitgehend den Innenarchitekten vorbehalten. So bekamen die sportiv geformten Sitze ein neues Material, das sich wie gestepptes Leder anfühlt, aber kein Leder ist. Erneuert wurden auch Design und Bedienung der Monitore hinterm Lenkrad und in der Mitte. Beide sind 12,3 Zoll groß, können an den Geschmack des Nutzers angepasst werden. Der Navi-Bildschirm, der mit Apple Carplay oder Android Auto vernetzt werden kann, verrät jetzt auch Benzinpreise entlang der Strecke. Über Ladesäulen informiert er nicht, schließlich ist der Juke zwar ein Vollhybrid, kann aber nicht per Stecker nachgeladen werden.

Die Preise starten bei knapp 30.000 Euro Foto: Nissan

In der edlen Ausstattungsvariante N-Connecta wird die Außenfarbe gelb auch im Innenraum wiederholt. Ein nachempfundener Bumerang in eben jenem Gelb zieht sich oberhalb der Instrumententafel entlang, umrundet den Infotainment-Monitor und endet an den Lüftungsdüsen. Wichtig für Rangieren: Die Auflösung der jetzt serienmäßigen Rückfahrkamera wurde erhöht, liefert ein klareres Bild auch bei schlechter Sicht. Der Rundumblick, eine aus vier Kameraaugen zusammengesetzte Vogelperspektive, ergänzt im Top-Modell die Sicht nach draußen. In Summe halten sich die Neuerungen beim Juke in Grenzen, betreffen aber auch das im Programm verbliebene reine Verbrennermodell mit seinem Einliter-Turbomotor.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Hybrid, der einen 1,6-Benziner mit einem E-Motor kombiniert Foto: Nissan

Der Schwerpunkt liegt auf dem Hybrid, der einen 1,6-Benziner mit einem E-Motor kombiniert. Deshalb ist eine kleine Batterie (1.4 kWh) an Bord, die durch Energierückgewinnung ständig auf einem hohen Ladestand gehalten wird und den Elektromotor mit seinen 36 kW/49 PS bei Laune hält. Da die Elektronik stets bemüht ist, den Juke möglichst oft elektrisch anzutreiben, liefert der in England gebaute Japaner vor allem im täglich Stadtverkehr recht gut Verbrauchswerte von um die fünf Liter auf 100 km. Ob er innerstädtisch wirklich auf 80 Prozent Stromer-Anteil kommt, konnte bei den ersten Testfahrten nicht überprüft werden. Für eine paar 100 Meter kann er tatsächlich auch rein elektrisch unterwegs sein, vor allem im Kriechbereich im Citystau.

Da die Elektronik stets bemüht ist, den Juke möglichst oft elektrisch anzutreiben, liefert der in England gebaute Japaner vor allem im täglich Stadtverkehr recht gut Verbrauchswerte von um die fünf Liter Foto: Nissan

Da sich technisch nichts verändert hat, bestätigen sich die Erfahrungen mit dem bisherigen Modell. Schaltet sich der Verbrenner zu, meldet er sich mit recht lautem Gebrumme beim Fahrer an. Erst wenn sich die Automatik zu einer höheren Übersetzung entschließt, herrscht wieder Ruhe. Die Federung bietet recht guten Komfort, Bremsen und Lenkung sind auf der Höhe der Zeit. In Summe bleibt der Juke also ein kleines 4,20-Meter-Auto, das in seinem Umfeld immer noch auffällt, weil es einfach ein bisschen anders aussieht als alle anderen.

In der edlen Ausstattungsvariante N-Connecta wird die Außenfarbe gelb auch im Innenraum wiederholt Foto: Nissan

Etwas Wasser in den Wein kippt jedoch die Preisgestaltung. Das Hybrid-Modell kostet nunmehr mindestens 29.490 Euro, bisher war es schon für knapp 4.000 Euro weniger zu haben. Nissan erklärt das mit jetzt serienmäßigen Extras, die früher nur gegen Aufpreis im Auto zu finden waren. Da kommt viel Überzeugungsarbeit auf die Verkäufer im Autohaus zu.

Wichtig für Rangieren: Die Auflösung der jetzt serienmäßigen Rückfahrkamera wurde erhöht Foto: Nissan

Nissan Juke Hybrid – technische Daten

Der Navi-Bildschirm, der mit Apple Carplay oder Android Auto vernetzt werden kann, verrät jetzt auch Benzinpreise entlang der Strecke Foto: Nissan

SUV der Kompaktklasse mit vier Türen und fünf Sitzen; Länge: 4.21 m, Breite: 1,80 m (inkl. Außenspiegel 1,98 m), Höhe: 1,59 Meter. Radstand: 2,64 m, Kofferraum-Volumen: 354 – 1.237 Liter.

Vollhybrid bestehend aus 1,6-Liter-Vierzylinder (69 kW/94 PS) kombiniert mit Elektromotor (36 kW/49 PS), Systemleistung: 105 kW/143 PS. Maximales Drehmoment Verbrenner: 148 Nm bei 5.600 U/min. maximales Drehmoment E-Motor 205 Nm, Batterie: Lithium-Ionen mit 1,4 kWh. Viergang-Automatik, Frontantrieb, 0 – 100 km/h 10,1 sec. Vmax: 166 km/h, Verbrauch (WLTP): 4,7-5,8 l/100 km. Emission: 107 – 111 g/km, CO2-Klasse C

Preis: ab 29.490 Euro

Weitere Motorisierung:

Nissan Juke 1.0 DIG-T: Ein-Liter-Benziner mit Turbo, 84 kW/114 PS, Maximales Drehmoment: 200 Nm bei 3.000 U/min. Sechsgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb, 0 – 100 km/h 10,7 sec. Vmax: 180 km/h, Verbrauch (WLTP): 5,8-6,5 l/100 km. Emission: 133 – 135 g/km, CO2-Klasse

Preis: ab 24.790 Euro (mit Doppelkupplungsautomatik: ab 26.290 Euro)

Kurzcharakteristik:

Warum: Weil er vor allem innerstädtisch mit recht niedrigen Verbräuchen unterwegs ist

Warum nicht: Nur minimale rein elektrische Reichweite, recht lauter Verbrennermotor

Was sonst: die nahen Verwandten Renault Captur und Mitsubishi ASX, aber auch VW T-Cross oder Toyota Yaris Cross

Wann: schon im Handel

Peter Maahn/SP-X