Die beiden Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, Andrea Nahles und Simone Lange, können beim Sonderparteitag in Wiesbaden am Sonntag wohl in einem Rededuell um die Zustimmung der Delegierten für sich werben. „Ich glaube, dass sich beide 30 Minuten vorstellen können“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil. Das genaue Prozedere wird allerdings erst am Samstag bei den Gremiensitzungen entschieden.

Zuvor hatte die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange einen unfairen Umgang mit ihr beklagt und gleichberechtigte Redezeit eingefordert. Sie wirft Nahles zu wenig Basisnähe vor und will anders als Nahles das Hartz-IV-System ...

