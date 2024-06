Die bewegte Geschichte des Blitzes – 125 Jahre Opel

Ein Jahr vor der Wende zum 20. Jahrhundert wurde der erste Opel gebaut. Die 125-Jahr-Feier war in Rüsselsheim jetzt Anlass für ein Fest und eine Reise in die Vergangenheit der bekannten deutschen Marke.

SP-X/Rüsselsheim. Gerd F. zeigt auf den nahen Backsteinbau, der die anderen historischen Gebäude und auch die Neubauten auf dem Werksgelände von Opel in Rüsselsheim überragt. „Dort gab es immer Schulungen“, berichtet er. Jetzt steht der 72-jährige Rentner vor der modernen Zentrale seines ehemaligen Arbeitsgebers und sieht vielen Ex-Kollegen zu, die sich am gläsernen Haupteingang stauen. „Ist der Kanzler schon da?“, fragt er. Ja, aber Gerd F. wird Olaf Scholz nicht zu Gesicht bekommen, denn er darf nicht hinein in den geschmückten und mit riesigen Bildschirmen bestückten Innenraum, wo gleich das Fest zum 125 Geburtstag von Opel beginnt. Der Rentner versteht das gut. „Der Platz reicht nun mal nicht für alle“. Also wendet er sich in Richtung des großen Parkplatzes, wo zahlreiche Tische und Stühle auf die Festgäste ohne Sonderausweis und ihre Familien warten. Vor den Buden mit Bier oder Cola, hessischen Leckereien, Kuchen und Kaffee haben sich schon Schlangen gebildet.

Rüsselsheim feiert den „Patentwagen“ der als erster Opel im Frühjahr 1899 erschien Foto: Peter Maahn/SP-X

Rüsselsheim feiert den „Patentwagen“ der als erster Opel im Frühjahr 1899 erschien. Der erste von inzwischen mehr als 75 Millionen. Auch wenn es eigentlich kein echter Opel ist. Firmengründer Adam Opel, setzt seit 1862 zuerst auf Nähmaschinen und dann auf Fahrräder und hat mit neumodischen motorisierten Kutschen nichts am Hut. Dann stirbt der Vater an Typhus und seine Söhne Fritz und Wilhelm stellen die Weichen in Richtung Automobil. Da es keine entsprechenden Pläne in den Rüsselsheimer Schulbladen gibt, kaufen sie für exakt 116.887 Mark (heute etwa 600.000 Euro) die kleine Firma des Hofschlossermeisters Friedrich Lutzmann aus Dessau. Der produziert und verkauft schon seit fünf Jahren Motorwagen. Der Fachmann ist also gefunden, dessen Firma zieht mit allen Mitarbeitern und Maschinen nach Rüsselsheim. Lutzmann wird Betriebsleiter.

Zur 125-Jahr-Feier erschien Bundeskanzler Olaf Scholz Foto: Opel

Die Leistung des ersten Opel ist selbst nach damaligen Maßstäben bescheiden. Der 1.545 ccm Einzylinder liefert 3,5 PS, was für gerade mal 20 km/h Spitze reicht. Selbst als später stärkere und schnellere Versionen auf den Markt kommen, ist die Zeit für den immer noch am Kutschenbau orientierten Patentwagen schnell vorbei. Lutzmann ist nicht fähig, ein zeitgemäßes Auto zu konstruieren und muss gehen.

Der Politiker lässt sich den Autobau erklären Foto: Opel

Hilfe kommt aus Frankreich, wo sich Alexandre Darracq als Autopionier bereits einen Namen gemacht hat. Die Opel-Brüder vereinbaren mit ihm eine Kooperation. Die ersten Fahrgestelle aus dem Nachbarland kommen 1901 über den Rhein, ein Jahr später präsentiert Opel mit dem Modell 10/12 PS seine erste Eigenkonstruktion, von der bis 1906 1.000 Stück gebaut werden. Der endgültige Durchbruch gelingt der Rüsselsheimer Autoschmiede 1909 mit dem legendären 4/8 PS „Doktorwagen“. Er kostet mit 3.950 Mark nur halb so viel wie die luxuriöseren Konkurrenzmodelle.

Der Kapitän zählte zu den frühen Millionen-Sellern von Opel Foto: Peter Maahn/SP-X

Nach dem ersten Weltkrieg führt Opel als erster deutscher Hersteller die Großserienproduktion ein. Als erstes Modell kommt 1924 der stets grün lackierte 4/12 PS-„Laubfrosch“. Bereits drei Jahre später ist der Opel P 4 mit einem Grundpreis von nur 2.980 Mark der erste „Volkswagen“. Im März 1929 verkaufen die Opel-Brüder zunächst 80 Prozent des Unternehmens an den US-Konzern General Motors, der 1931 Opel vollständig übernimmt. Hauptgrund sind die Folgen der Weltwirtschaftskrise.

Als erstes Modell aus Massenfertigung kommt bei Opel 1924 der stets grün lackierte 4/12 PS-„Laubfrosch“ auf die Straße Foto: Peter Maahn/SP-X

Nächster Produkt-Meilenstein ist der „Olympia“, das erste deutsche Modell, das über eine selbsttragende Karosserie verfügt. Doch 1935 haben sich längst dunkle Schatten über Deutschland gelegt. Die kurze Blütezeit, in der Opel 1937 zum größten Autobauer in Europa wird, endet mit dem Kriegsausbruch.

Der Manta A ist heute eine Opel-Ikone Foto: Opel

Die neuere Geschichte von Opel ist besser bekannt, die Marke wird im Nachkriegs-Deutschland Hauptkonkurrent von Volkswagen. Modelle wie der Opel Rekord, der luxuriöse Kapitän, der Sportwagen GT oder der kultige Manta werden zu begehrten Oldtimern. Einige davon sind in einer Ausstellung zu sehen, die eigens für die Geburtstagsfeier zusammengestellt worden ist. Nachdem Opel ab Mitte der 80er-Jahre in eine Krise mit hohen Verlusten und sinkenden Verkaufszahlen rutscht, bringt erst der Besitzerwechsel von General Motors an den Peugeot-Mutterkonzern (PSA) 2017 den Blitz wieder zum Funkeln.

Der Manta B fuhr sportliche Erfolge ein Foto: Peter Maahn/SP-X

Heute ist Opel eine von 14 Marken des großen Stellantis-Konzerns und will die Zeichen der Zeit erkannt haben. „Wir werden als erste deutsche Marke noch in diesem Jahr für jedes Modell eine rein elektrische Variante anbieten. Als deutsche Traditionsmarke geben wir dem Kunden Vertrauen und Zugang zu bezahlbarer Mobilität“, verspricht Opel-Chef Florian Hüttl auf der Geburtstagsfeier.

Peter Maahn/SP-X