DFB-Stars Müller und Führich verteilen Lebensmittel

Thomas Müller kann nicht nur Fußball spielen. Vor dem ersten DFB-Training in der EM-Vorbereitung manövriert der Münchner bei einer Charity-Aktion eine schwere Palette mit Lebensmitteln.

Blankenhain (dpa). Thomas Müller packte tatkräftig mit an. Per Hubwagen zog der Star vom FC Bayern München eine vollgepackte Palette. Dann wurden die darauf gestapelten Lebensmittel von dem 34-Jährigen und seinem Nationalmannschaftskollegen Chris Führich vom VfB Stuttgart an bedürftige Menschen verteilt.

Die Aktion war organisiert von der Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes und der Blankenhainer Tafel. In dem Ort südlich von Weimar absolviert die Nationalmannschaft bis Freitag ihr erstes Trainingslager für die Heim-Europameisterschaft. Müller war kurzfristig für Manuel Neuer eingesprungen, der wegen eines Magen-Darm-Infekts noch nicht ins DFB-Quartier angereist ist.