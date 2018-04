Dem VSC Guldental winkt nach dem freiwilligen Rückzug aus der Ober- in die Verbandsliga im vergangenen Jahr die Rückkehr in die Landesliga – er wäre damit in der Spielklasse direkt unter seiner ursprünglichen Liga beheimatet. Dafür allerdings müssen die Spikies ihr Qualifikationsspiel gewinnen, für das sie sich als Tabellenzweiter der Verbandsliga Süd qualifiziert haben. Die Partie gegen den BC Dernbach, den Vierten der Verbandsliga Nord, beginnt am Sonntag um 15 Uhr in der Realschule plus in Langenlonsheim.

Sollte der VSC die Partie gewinnen, stünde er freilich noch nicht als Aufsteiger fest. Nur dann, wenn noch ein Platz frei wird in der Landesliga, rückt der Sieger auf. Für ...

