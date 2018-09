Zwei Spiele nur haben gereicht, um die Volleyballerinnen des FC Wierschem noch vor dem Auftakt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf den Favoritenschild zu heben. Im Rheinland-Pfalz-Pokal hatten sie zunächst den hohen Favoriten TGM Gonsenheim aus der 3. Liga düpiert, ehe sie im Finale Regionalligaabsteiger ASV Landau ebenfalls mit 3:0 besiegten. Der Vizemeister scheint damit der erste Titelanwärter zu sein, mit dieser Rolle müssen die Maifeld Volleys schon im Heimspiel am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Mendiger Großsporthalle gegen den TV Düppenweiler zurechtkommen.

„Wir gehören in der Oberliga automatisch zu den Gejagten“, erklärt Trainer Peter Nogueira-Schmid. „Mit diesem Druck können die Mädels umgehen.“ Auch nach den Cup-Erfolgen – im Rheinlandpokal hatte der FCW ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.