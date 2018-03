In heißen Phasen sind die LAF Sinzig nicht cool genug geblieben

Gut gespielt, aber dennoch hat es für die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig beim Ligaprimus TG Rüsselsheim III nicht ganz gereicht. In vier Sätzen mit 1:3 (23:25, 25:21, 24:26, 20:25) war die Mannschaft von Trainerin Sarah Funk der Bundesligareserve letztlich unterlegen. Die Hessen nähern sich nach dem zwölften Sieg im 13. Spiel mit großen Schritten dem zweiten Meistertitel in Folge. Sinzig bleibt im Tabellenmittelfeld, kann sich aber noch weiter zarte Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in Liga drei machen.

Merlin Hinsche – hier beim Zuspiel, rechts Lukas Faller – trug mit starken Aktionen speziell im Block und in der Abwehr zum guten Auftritt der LAF Sinzig bei Tabellenführer TG Rüsselsheim III bei, der aber in den entscheidenden Momenten seine Erfahrung ausspielte und mit 3:1 gewann.

Foto: Vollrath

Die LAF kamen gut in die Partie beim Tabellenführer und hatten sich Mitte des ersten Satzes eine 16:12-Führung erarbeitet. Doch dann trat das Element zutage, was sich im Spielverlauf als der große Unterschied zwischen den Teams herausstellen sollte: In den entscheidenden Satzphasen spielte Rüsselsheim nahezu fehlerfrei. So drehten die Gastgeber den ersten Durchgang noch und gewannen ihn mit 25:23. Im zweiten Spielabschnitt boten die Sinziger ihre konstanteste Vorstellung – ohne Leistungseinbruch am Satzende. Verdient ging dieser Durchgang mit 25:21 dann auch an die LAF.

Spannend und dramatisch verlief über weite Strecken der vorentscheidende dritte Satz. Sinzig erspielte sich einen Satzball, doch am Ende waren es wieder die Rüsselsheimer, die jubeln konnten. Mit 26:24 sicherte sich die Bundesligareserve den Durchgang und sorgte damit auch für das nötige Selbstbewusstsein, um sich auch den vierten Satz mit 25:20 zu sichern. Aufseiten der Sinziger bot Zuspieler Merlin Hinsche eine extrem starke Partie in Abwehr- und Blockspiel. Überhaupt überzeugte die Sinziger Defensive und bekam auch Lob von der Trainerin. „In diesem Spiel waren es wirklich nur Kleinigkeiten, die den Unterschied ausgemacht haben. Phasenweise waren wir sogar die bessere Mannschaft. Ausschlaggebend war dann einfach auch die höhere Erfahrung bei Rüsselsheim. In den entscheidenden Phasen hatten wir ein paar Fehler und ein wenig Pech. Ich bin aber sehr zufrieden, wie die Mannschaft unsere im Training erarbeiteten Vorhaben umgesetzt hat. Darauf kann man aufbauen“, meinte Funk. lkl

LAF Sinzig: Hinsche, Matthias Michno, Friedrich, Comes, Echelmeyer, Faller, Manuel Michno, Funk, Upgang, Heinemann, Füllmann.