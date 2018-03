Die Chancen der SG Lahnbrück Fachbach, den Sprung in die Verbandsoberliga zu schaffen, sind unlängst durch die verdiente 4:9-Niederlage beim Mitkonkurrenten TTG Gerolstein-Daun markant gesunken. Dies ist jedoch kein Grund Trübsal zu blasen, denn unter den besten fünf Teams werden Markus Mandry und seine Mitstreiter in der Endabrechnung sehr wahrscheinlich schon landen. Am Samstagabend geht's ab 19 Uhr beim Sechstplatzierten VfL Kirchen in erster Linie darum, das bisher respektabel Erreichte weiter zu festigen.

Im Hinspiel hatten die Fachbacher mit 9.2 deutlich die Oberhand behalten. Abzuwarten bleibt jedoch, ob die zuletzt Grippe geschwächten Fachbacher im Siegerland wieder mit ihrer Stammformation an die Platten gehen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.