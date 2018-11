Die SG Lahnbrück Fachbach hat in der 1. Tischtennis-Rheinlandliga mit einem 9:6-Heimerfolg gegen die TTF Konz den Anschluss an die rettenden Plätze hergestellt. Gegen die mit dreifachem Ersatz angereisten Gäste von der luxemburgischen Grenze spielten die Fachbacher vor allem ihre Überlegenheit an den Brettern drei bis sechs aus. „Vorne hatten wir hingegen keine Chance. Da waren uns die Konzer überlegen“, bilanzierte Fachbachs Nummer eins Markus Mandry. „Jetzt hoffen wir, auch nächsten Samstag im Heimspiel gegen die SG Sinzig/Ehlingen etwas mitzunehmen“, blickte Mandry schon einmal auf die nächste Aufgabe. stn

Die einzelnen Ergebnisse: Noel Malte Witzky / Dennis Breitenbach - Thoma Bruckmann / Winfried Marxen 3:0 (11:9, 11:2, 11:9); Markus Mandry / Nico Wollschlag - Maximilian Reinert / Nico ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.