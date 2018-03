Von null in die Rheinlandliga durchgestartet: TTSG Brachbach/Mudersbach schreibt Erfolgsgeschichte im Nachwuchsbereich

Neun Jugend-Mannschaften nehmen in Kürze den Spielbetrieb in der Frühjahrsrunde der 2. Rheinlandliga Nord/Ost auf. Neben den TTF Oberwesterwald und der TTG Mündersbach/Höchstenbach mit zwei Teams zählt mit der TTSG TV Jahn Brachbach/DJK Mudersbach eine vierte Mannschaft aus der Region Westerwald Nord/Altenkirchen dazu, der in den zurückliegenden Jahren im Nachwuchsbereich ein steiler Aufstieg gelang. Von null gestartet, sind die Kombinierten innerhalb von fünf Jahren von der 3. Kreisklasse in die zweithöchste Verbandsklasse geklettert.

Die erfolgreiche TTSG-Mannschaft, die als Bezirksliga-Dritter in die 2. Rheinlandliga nachrutschen darf und damit den vorläufigen Höhepunkt der Brachbacher Erfolgsgeschichte schreibt, von links: Tom Heupel, Richard Pfeifer, Moritz Marburger und Jakob Pfeifer.

Foto: TTSG Brachbach/Mudersbach

Rückblende: Die Erfolgsgeschichte begann in der Herbstrunde 2012/13. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Tischtennisspielgemeinschaft des TV Jahn Brachbach und der DJK Mudersbach keine Jugendmannschaft aufgrund von Nachwuchsproblemen im Meisterschaftsspielbetrieb gemeldet. Nach dieser Saison der Ernüchterung wollte sich das neue, junge Trainerteam Katharina Rössel und Dominik Grundmeier unbedingt wieder auf die Jugendarbeit fokussieren und den Unterbau neu aufbauen. Mit sieben Siegen bei nur einer Niederlage in der Rückrunde 2013/14 verließ die Mannschaft die 3. Kreisklasse nach oben und durfte sofort in die 1. Kreisklasse aufsteigen – es war der Auftakt einer rasanten Klettertour durch das rheinländische Ligenspektrum. Nach der Rückrunde 2015 stiegen die Brachbacher und Mudersbacher um Trainer Dominik Grundmeier in leicht veränderter Besetzung schon wieder auf, durften aufgrund ihrer Spielstärke wieder eine Liga überspringen, und sich sofort in der Regionsliga beweisen. Dort kristallisierte sich früh heraus, dass in der jungen Mannschaft mehr steckt.

In der Zwischenzeit trug die Jugendarbeit weitere Früchte. Die beiden Stammvereine erfreuten sich regem Zulauf, sodass eine eine zweite Mannschaft gemeldet werden konnte. Zur Hinrunde 2016 wechselte dann auch noch Tom Heupel von der DJK Betzdorf nach Brachbach und verstärkte die Mannschaft entscheidend. Aufgrund der starken Konkurrenz war nun der Klassenverbleib schon ein Erfolg, den das junge Team nach einer erfolgreichen Rückrunde ausbaute und zum ersten Mal in eine überregionale Liga (Bezirksliga) aufstieg. „Auch außerhalb der Halle verstehen sich die Jungs blendend. Angepasstes Training und ein guter Zusammenhalt waren die ausschlaggebenden Faktoren für diesen tollen Erfolg“, verrät Trainer Grundmeier. Mit niedrigen Erwartungen gestartet, gelang es Lucas Euteneuer, Jakob Pfeifer, Tom Heupel und Moritz Marburger sogar, die erste Jugendmannschaft des Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau an ihrem Olympiastützpunkt in Grenzau zu schlagen. Der Bezirksliga-Neuling etablierte sich mit Tabellenplatz zwei auf Anhieb.

Diese Leistungen bestätigten die Siegerländer in der Hinrunde 2017 in leicht veränderter Formation, nachdem Lucas Euteneuer sein 18. Lebensjahr vollendet hatte und somit der Jugendmannschaft nicht mehr zur Verfügung steht, und der zwölfjährige Richard Pfeifer aus der zweiten Mannschaft nachgerutscht war. Selbst bewerteten die SGler die erste Saisonhälfte als „durchwachsen“, und trotzdem endete sie mit dem nächsten Coup: Da der VfL Kirchen sein Aufstiegsrecht zur 2. Rheinlandliga nicht wahrnahm, konnte die TTSG als Dritter die Chance beim Schopfe zu packen und entschied sich dafür. Mit Aufstiegen kennt man sich beim TV Jahn und der DJK, die in ihrer Kooperation inzwischen fünf Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb haben, ja schließlich bestens aus.