Grenzau will aufmüpfigen Neuling stoppen

Vor etwas mehr als einem Jahr mühte sich der TSV Bad Königshofen noch in der 2. Tischtennis-Bundesliga zu einem schmeichelhaften 5:5 bei der Grenzauer Reserve, die am 5. November 2016 zwischenzeitlich schon mit 5:2 in Führung lag. Am Sonntag, 15 Uhr, präsentiert sich der spätere Aufsteiger aus Unterfranken nun zum ersten Mal als Erstligist in der Zugbrückenhalle – und die Koordinaten haben sich inzwischen gewaltig verschoben. Das bekamen die Grenzauer schon bei ihrer 1:3-Hinrundenniederlage Ende Oktober in Bad Königshofen zu spüren. Der Neuling tritt selbstbewusst auf, mehr als 700 Zuschauer waren der Beleg für die Euphorie, die durch die vier Siege des derzeitigen Tabellenachten befeuert wurde. Der TSV weiß mittlerweile, dass er im Oberhaus mithalten und selbst die Großen ärgern kann.

Dirk Wagner lobt die Gäste

Beim 1:3 in Bad Königshofen war Jörg Schlichter (Foto) nicht im Grenzauer Team. Am Sonntag kann er nur besser aussehen als der damalige TTC-Spitzenspieler Kou Lei, der in Unterfranken maßlos enttäuschte.

Foto: Wolfgang Heil

„Bad Königshofen ist zwar ein Aufsteiger, aber die sind ja nicht schlecht besetzt“, lobt Grenzaus Cheftrainer Dirk Wagner den Gast. „Im Gegenteil: Der TSV war schon im Hinrundenspiel nominell durchaus besser besetzt als wir. Das muss man fairerweise anerkennen. Besonders Darko Jorgic sprüht vor Selbstvertrauen. Und auch Mizuki Oikawa hat großes Talent.“ In Zahlen liest sich das so: Jorgic (Bilanz 12:8) und Oikawa (7:12) haben gemeinsam mehr Einzelsiege eingefahren in der laufenden Saison (19) als der TTC Grenzau insgesamt (14). Seit Jahresbeginn gab es für Bad Königshofen bislang einen Sieg gegen Grünwettersbach (3:2) und drei Niederlagen gegen Bremen (2:3), in Saarbrücken (0:3) und in der Vorwoche gegen Fulda-Maberzell (1:3). Neben Jorgic und Oikawa gehört auch Kilian Ort zum Kader. Der TSV ist der Heimatverein des deutschen Junioren-Nationalspielers, gegen den Kirill Gerassimenko in Bad Königshofen mit seinen drei jeweils mit 11:9 gewonnenen Sätzen den Grenzauer „Ehrenpunkt“ erkämpfte.

Dass Grenzaus einstige Nummer eins Kou Lei, am vergangenen Wochenende beim europäischen Top-16-Turnier in Montreux im Einsatz, nach seiner Suspendierung nicht mehr zur Verfügung steht, spielt zumindest im Rückblick auf das Spiel in Bad Königshofen keine Rolle. Damals ließ er sich lustlos vom unterklassig spielenden Ersatzakteur Jiraya Koudai sang- und klanglos in drei Sätzen abfertigen. Diesbezüglich kann es für die Grenzauer am Karnevalsonntag nur besser laufen. Matchwinner für Bad Königshofen war der erst 18-jährige Darko Jorgic, der die beiden übrigen Punkte zum Heimsieg beisteuerte. Der junge Slowene macht in der Tischtennis-Szene nachhaltig auf sich aufmerksam, er wird am Saisonende zum 1. FC Saabrücken wechseln.

Das Team optimal vorbereiten

Durch die Niederlage gegen Fulda hat Bad Königshofen zwar vorerst den siebten Platz eingebüßt, eine Platzierung im Mittelfeld der Tabelle ist aber weiterhin möglich für den Aufsteiger. Ein weiterer Erfolg gegen den Traditionsverein aus dem Westerwald wäre da sicherlich Gold wert.

„Unsere Aufgabe wird es sein, bestmöglich eingestellt in das Spiel gegen Bad Königshofen zu gehen“, sagt Dirk Wagner. „Es geht darum, bei Constantin Cioti die derzeit gute Form zu halten und noch ein paar Prozent mehr Leistung herauszukitzeln. Kirill Gerassimenko arbeitet in einem insgesamt zehntägigen Trainingslager intensiv an seinem Spiel und an seiner Form. Ich bin mir sicher, er wird mit einer sehr guten Basis in das Spiel gehen. Und auch bei Jörg Schlichter wird es wichtig sein, ihn fit zu halten für diese schwere Aufgabe.“ Christoph Gerhards/red