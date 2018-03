Einen einzigen Punkt haben die Frauen der TTG Hargesheim/Roxheim bislang in der Rückrunde der Tischtennis-Verbandsoberliga eingefahren. Es besteht die Gefahr, dass es bei dieser Ausbeute bleibt. Denn die TTG hat in den verbleibenden drei Partien zwar jeweils Heimrecht, doch die Gegner kommen aus der oberen Tabellenhälfte. Den Auftakt machen am heutigen Samstag, 15 Uhr, in der Roxheimer Birkenberghalle die SF Nistertal, der Zweite. „Wir können ganz entspannt aufspielen“, sagt TTG-Sprecherin Hannelore Huber. „Der Gegner ist so stark, dass wir keinerlei Erwartungshaltung haben. Da wäre jeder Punkt schon ein Erfolg.“ Punkt heißt dabei wohlgemerkt nicht ein Unentschieden sondern der Gewinn eines einzelnen Spiels.

Bei der 4:8-Hinspielniederlage schlugen sich die TTG-Frauen noch recht achtbar. „In der Vorrunde hat alles noch wunderbar gepasst“, sagt Huber. „Wir haben geschlossene Teamleistungen abgeliefert. Aber derzeit läuft es einfach ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.