Der Wiedereinstieg ist geglückt: Der TTC Kirn gewann zum Rückrundenauftakt beim TSV Wackernheim II ungefährdet mit 9:3 und untermauerte den dritten Tabellenplatz in der Tischtennis-Verbandsoberliga.

Die Kirner konnten sich dabei wieder einmal auf ihr starkes vorderes Paarkreuz verlassen. Steven Poensgen und Szymon Kulczycki holten jeweils zwei Einzelpunkte und gewannen auch gemeinsam ihr Doppel. Poensgen absolvierte dabei das einzige Fünf-Satz-Match des Tages, behielt mit 11:3 im Entscheidungssatz aber klar die Oberhand.

Johnas Henrich und Michael Adam bescherten den Kirnern mit ihrem Doppelsieg eine 2:1-Führung, die Poensgen und Kulczycki im Einzel direkt ausbauten. „Anschließend gab es in der Mitte einen kleinen Durchhänger“, berichtete Teamsprecher Michael Adam. In der Folgezeit ließen die Kirner aber nichts mehr anbrennen, holten die folgenden fünf Einzel durch Adam, Michael Werle, Poensgen, Kulczycki und Eugen Mauter. Er beendete die Partie mit einem knappen Sieg – 13:11, 8:11, 11:8, 13:11. „Das wird seinem Selbstbewusstsein guttun“, freute sich Adam. In der Hinrunde hatte Mauter einige enge Partien abgegeben. Auch Adam, der vom mittleren ins hintere Paarkreuz abgestuft wurde, hatte ein solches Erfolgserlebnis zuvor bereits gefeiert.

„Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass die Wackernheimer mit drei Ersatzleuten gespielt haben. Wir treten im Gegensatz zur Konkurrenz fast immer in Bestbesetzung an, auch das zeichnet uns aus“, erläuterte Adam, der erfreut anfügte: „Wir haben nun gleich im ersten Spiel gezeigt, dass auch in der Rückrunde mit uns zu rechnen ist.“ olp