Die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim treten am Sonntag, 13 Uhr, als Bundesliga-Tabellenführer beim TTC Berlin an. Beide Teams sind nach drei Auftritten noch ungeschlagen, die TTG hat einmal, die Gastgeberinnen zweimal unentschieden gespielt. Da hat die Bezeichnung „Spitzenspiel“ durchaus ihre Berechtigung. Doch so möchte das Joachim Lautebach nicht stehen lassen. „Das muss man relativieren“, sagt der Binger Vereinsvorsitzende. „Die Berliner Frauen sind noch nie in Bestbesetzung angetreten.“

Ziel des TTC ist, wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Nachdem die Berlinerinnen in der Vorsaison der DJK Kolbermoor den Titel überlassen mussten, nehmen sie jetzt wieder Kurs auf die Meisterschaft. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.