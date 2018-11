In der Tischtennis-Rheinlandliga hat es für die SG Sinzig/Ehlingen einen klaren Sieg gegeben: In der Jahnhalle bezwang das SG-Team den TV Feldkirchen deutlich und sicher mit 9:3. „Wir haben das heute in aller Ruhe und sehr konzentriert durchgespielt“, freute sich Mannschaftsführer Philipp Guse über diesen Erfolg. Allerdings machten sich bei den Gästen erste Auflösungserscheinungen breit, Spitzenspieler Ralf Dierdorf schenkte verletzungsbedingt sowohl Doppel als auch Einzel ab. Die Gerüchte verdichten sich, dass der TV Feldkirchen zur Rückrunde seine Mannschaft zurückziehen wird.

In der Jahnhalle überzeugte das Spitzenpaarkreuz mit Henrik Euteneuer und Nils Damke mit je einem Erfolg. Den zweiten Sieg gab es für die beiden gegen Ralf Dierdorf wie erwähnt dann ...

Lesezeit für diesen Artikel (439 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.