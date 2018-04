Eintracht Mendig muss die 2. Tischtennis-Rheinlandliga verlassen. Die Eintracht verlor an eigenen Tischen mit 5:9 gegen Eintracht Cochem und steigt damit ab. Stark spielten Jonathan Bogolowsky mit zwei Erfolgen an der Spitze und Sascha Müller, der in der Mitte beide Spiele gewann. Zwar gab es die erhoffte Schützenhilfe des TTV Andernach, doch dessen 9:6-Erfolg gegen den TTC Mülheim II war exakt einen Punkt zu schwach. Denn genau dieser eine Zähler im Spielverhältnis besiegelte den Abstieg der Mendiger, die es ebenso wie die Konkurrenz aus Mülheim auf 12:24 Punkte gebracht hatten. „Der Abstieg hat natürlich einen bitterem Beigeschmack, aber wir müssen uns nun schnellstmöglich zusammensetzen, um zu sehen, wie es in der nächsten Saison weitergeht“, sagte der enttäuschte Mendiger Mannschaftsführer Sascha Müller. In Mendig muss vor allen Dingen die Frage geklärt werden, ob Daniel Dechert und Jonathan Bogolowsky in der nächsten Saison weitermachen. Enttäuschte Gesichter gab es auch bei Fortuna Kottenheim. Die Fortuna verlor das Endspiel um die Meisterschaft in der 1. Bezirksliga beim TTC Ockenfels mit 6:9. Dabei hatten die Kottenheimer mit 4:2 und 6:4 eigentlich recht aussichtsreich im Rennen gelegen, verloren dann allerdings fünf Spiele in Folge. Damit ist der Traum von direkten Aufstieg geplatzt.

Eine Chance bleibt sich der Fortuna allerdings noch – und die heißt Aufstiegsrelegation, die am 5. Mai im Westerwald stattfinden wird. Und vielleicht gelingt da noch ein versöhnlicher Saisonausklang. Gegner ...

