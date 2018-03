Aus unserem Archiv

Simmern

Mit diesem verfrühten Weihnachtsgeschenk hatten Simmerns Tischtennisfrauen wohl selbst nicht gerechnet. Während sich Verbandsoberliga-Tabellenführer Weißenthurm-Kettig gegen Monzingen ein unerwartetes 3:8 leistete, behauptete sich der VfR mit einem verdienten 8:4-Heimerfolg gegen die Tabellenvierten Gau-Odernheim. Teamchefin Anja Tezcan war stolz: "Eine geschlossene Leistung mit einem überragenden Spitzenpaarkreuz verschaffte uns diesen nicht wirklich zu erwartenden Platz an der Sonne." Die Punkte besorgten Schneider/Jakobczak, Sabine Schneider (3), Leila Jakobczak, Anja Tezcan (2) und Angela Isdepski. Mit 12:4-Zählern führt Simmern punktgleich mit Weißenthurm das Klassement an. Topspielerinnen Schneider liegt zudem mit ihrer 18:2-Bilanz in der Einzelwertung der Liga vorne. kjo