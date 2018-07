Nichts und niemand konnte sie aufhalten:Die Frauen 30 des TC Hackenheim wurden ungeschlagen Meister der A-Klasse und steigen in die Rheinlandliga auf. „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, denn die Stärke der Gegner konnten wir nicht unbedingt einschätzen“, sagte Spielführerin Viktoria Stöbe, die in den vergangenen Jahren das Team zusammengehalten hat. Sie ergänzt: „Daher haben wir einfach von Spiel zu Spiel geschaut und sind selbst etwas überrascht, dass wir bis zum Ende ungeschlagen geblieben sind.“ Sechs Siege in ebenso vielen Begegnungen lautete die eindrucksvolle Bilanz von (hinten, von links) Berit Nippgen, Viktoria Stöbe, Christine Langer, Miriam Kühner, Dorothee Zundel sowie (vorne) Sandra Silvery, Christina Berg und Antje Gerhardt-Ehlenz.

Folgerichtig erreichten die TC-Frauen unangefochten Platz eins ihrer Gruppe. Schlüssel zum Erfolg waren neben der guten Gemeinschaft die Nerven- und Doppelstärke. Von elf Match-Tiebreaks gewannen die Hackenheimer Frauen gleich acht. ...

