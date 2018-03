Koblenz Open: Reibungsloser Ablauf hängt an vielen Details

Das ATP-Challenger Turnier startet heute in die Hauptrunde. Lokalmatador Benjamin Hassan aus Neuwied ist gegen Ernest Gulbis gefordert. Dass im Hintergrund alles geschmeidig läuft, dafür sorgt Lars Wellmann. Wir haben den Turnierdirektor begleitet.

Lars Wellmann hat alles im Blick. Als Turniermanager ist er bei den Koblenz Open für einen möglichst reibungslosen Ablauf verantwortlich. Der Koblenzer genießt das Vertrauen von Veranstalter und Turnierdirektor Heiko Hampl und hat bereits zum zweiten Mal diese Rolle übernommen. Foto: Thomas Frey

Was der in seinem Job alles wissen und tun muss: Bestimmungen hier, Regeln dort und immer wieder Anfragen beantworten, viele Anfragen. Manchmal erfährt aber auch der 43-jährige Koblenzer noch mal etwas Neues. Ob es möglich wäre, mit einem Schiedsrichter mal ein paar Worte zu wechseln? „Ja klar“, antwortet Wellmann, und „klar“ sagt auch der angesprochene Schiedsrichter. Um dann jedoch noch anzufügen: „Aber erst müssen Sie den Oberschiedsrichter fragen, der muss das genehmigen. Das ist Bestimmung.“ Da stutzt auch der Manager: „Das wusste ich noch nicht“, räumt Wellmann ein. Wieder was gelernt.

Aber in diese Verlegenheit kommt er nur noch selten. Schließlich hat der für den TC Oberwerth aktive, zweifache deutsche Seniorenmeister in diesem Jahr bei der zweiten Auflage dieses ATP-Turniers zum zweiten Mal die Rolle des Turniermanagers übernommen. Wobei er einschränkt: „Das ist ein großes Wort. Man könnte auch Turnierleiter sagen.“ Und in dieser Rolle ist er ein gefragter Mann. Ein kurzer Anruf hier, eine SMS dort, dazu noch schnell eine kurze Absprache – Wellmann sorgt dafür, dass das Turnier möglichst reibungslos abläuft. Das fängt beim Spielplan an, geht über den Einsatz der Schiedsrichter und Ballkinder weiter und hört beim Organisatorischen im Turnierbüro auch noch lange nicht auf.

„Weil Heiko Hampl ja viel beschäftigt ist, kommen die ganzen Anfragen bei mir und dem Büro an“, erzählt Wellmann. Nicht nur deshalb ist die Wahl von Hampl als Turnierdirektor und Veranstalter auf den Koblenzer gefallen. Als Hampl die Idee hatte, nach seinem ATP Challenger in Marburg noch ein zweites dieser Art in Deutschland zu veranstalten und seine Wahl auf Koblenz gefallen war, kannte er dort kaum jemanden. „Ich bin ihm empfohlen worden“, erzählt Wellmann. Und zwar von Tim Pütz. Der Profi aus Frankfurt, 2017 Davis-Cup-Debütant, kennt Wellmann aus dessen aktiver Zeit. Und da Pütz wusste, dass Wellmann eben nicht nur gut Tennis spielen, sondern auch Turniere organisieren kann, brachte er ihn bei Hampl ins Gespräch.

Der freute sich, jemanden gefunden zu haben, der sich auskennt – in Koblenz und mit Turnierausrichtungen. Schließlich hat Wellmann seit einigen Jahren eine Tennisschule, mit der er jährlich rund 20 DTB-Turniere ausrichtet, vornehmlich für die Jugend, etwa bei seinem Verein TC Oberwerth die Koblenz Junior Open, ein internationales Turnier für die Altersklasse U 12 im Rahmen der Tennis Europe Junior Tour.

„Das ist vom Niveau her wie hier das Challenger-Turnier, nur eben für die U 12“, sagt er. Dass er einmal im Tennisbereich arbeiten wollte, war für ihn lange klar: „Tennis ist meine Leidenschaft“, sagt er. Konkreter wurde dieses Vorhaben aber erst im Alter von 30 Jahren, davor hatte er mal in den USA gelebt, hier in Deutschland im Journalismus gearbeitet, ehe er dann seine Leidenschaft mit der Tennisschule in professionellere Bereiche lenkte. Sein Engagement bei den Koblenz Open ist allerdings ehrenamtlich. „Ich mache das aus ideellen Gründen“, betont der gebürtige Bad Kreuznacher: „Es wäre doch schön, wenn das Turnier hier Begeisterung weckt, speziell bei der Jugend.“

Er selbst spielt natürlich noch gern – und erfolgreich. Anfang August gewann er bei der Senioren-DM in Bad Neuenahr zum zweiten Mal den Titel in der Altersklasse 40. Insofern kann er sich nur allzu gut in die Spieler mit ihren Wünschen hineinversetzen und Ärger nachvollziehen, wenn mal etwas nicht klappt. So wie im vergangenen Jahr:

Trainingsstunden sind für die Aktiven während der Turniere stets ein heißes Thema. In Koblenz besteht für die Teilnehmer auf der Karthause die Gelegenheit dazu. Wer kann sich wann, wo und wie lange einschlagen? Auch hier folgt alles den Bestimmungen und einem Plan, bis hin zum Fahrdienst. Alles war geregelt und geklärt – dumm nur, dass damals ein kleines Detail klemmte: Alle Plätze waren alle für die Turnierspieler reserviert – bis auf einen. „Auf dem standen vier Senioren, die ein Abo hatten und unbedingt selbst spielen wollten. Das gab natürlich große Diskussionen“, erinnert sich Wellmann.

Aber aus Pannen lässt sich ja lernen. Diesmal wurde jemand extra abgestellt, der sich nur um die Trainingsstunden kümmert. Die Organisation spielt sich ein. Der Manager ist jedenfalls überzeugt: „Das Turnier ist auf einem guten Weg.“