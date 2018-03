Koblenz Open: Lokalmatadore begeistern das Publikum

Mit Jan Choinski und Benjamin Hassan haben zwei Lokalmatadore das Achtelfinale der Koblenz Open erreicht. Hier warten auf die Jungprofis am Donnerstagabend durchaus machbare Aufgaben.

Foto: Thomas Frey

Jan Choinski wusste schon unmittelbar nach seinem bisher größten Erfolg als Tennis-Jungprofi, bei wem er sich bedanken wollte. „Das Publikum und die Stimmung waren der absolute Wahnsinn. Im Tiebreak habe ich die Zuschauer wirklich gebraucht“, sagte der 21-Jährige aus Münstermaifeld nach seinem hart erkämpften Sieg gegen den Spanier Tommy Robredo. 6:1, 5:7 und 7:6 stand nach mehr als zwei Stunden Spielzeit auf der Anzeigetafel in der CGM Arena, Choinski beschert der unerwartete Erfolg gegen die ehemalige Nummer fünf der Welt den Sprung ins Achtelfinale der Koblenz Open, wo er heute auf den Ägypter Mohamed Safwat trifft, der sich gegen den Slowaken Filip Horansky 3:6, 7:5, 6:3 durchsetzte.

Und auch der zweite Lokalmatador ist noch im Wettbewerb. Der Neuwieder Benjamin Hassan bekommt es beim ATP-Challenger-Turnier auf dem Oberwerth, das mit Unterstützung der Rhein-Zeitung noch bis Sonntag stattfindet, heute mit dem 2,03 Meter großen Franzosen Kenny de Schepper zu tun, wie Choinski verdiente sich auch Hassan seinen bisherigen Karrierehöhepunkt mit einem beherzten Auftritt. Der beeindruckend herausgespielte Dreisatz-Sieg (6:4, 3:6, 6:1) gegen den haushoch favorisierten Letten Ernests Gulbis – immerhin frühere Nummer zehn der Weltrangliste – verzückte die knapp 1600 Zuschauer auf dem Oberwerth ebenso wie Choinskis später Coup gegen Robredo, der in seiner stattlichen beruflichen Vita neben sieben Viertelfinalteilnahmen bei Grand-Slam-Turnieren auch rund 13 Millionen Euro Preisgeld vorzuweisen hat.

Während für Choinski nach dem Kraftakt gegen Robredo um 21.39 Uhr immerhin Feierabend war, musste Hassan noch eine Extraschicht einlegen, anstatt den Triumph über den Letten Gulbis genießen zu dürfen. Im Doppel mit dem 17-jährigen deutschen Supertalent Nicola Kuhn zog der 22-jährige Neuwieder in der Nacht zu Mittwoch gegen das deutsche Duo Oscar Otte/Mats Moraing im Tiebreak des dritten Satzes mit 13:15 den Kürzeren. Derweil ist Choinski auch im Doppel weiter. Der Hüne aus Münstermaifeld gewann an der Seite seines Landsmannes Marvin Möller gestern gegen die indische Kombination Vishnu Vardhan/Sriram Balaji 6:4, 7:6.

In ihren heutigen Einzel-Achtelfinalspielen können Choinski und Hassan befreit aufspielen, beide Lokalmatadore haben die in sie gesetzten Erwartungen mit ihren Siegen schon weit übertroffen. „Ich denke, ich habe über die volle Distanz sehr gut gespielt und wusste, dass ich ihn mit meinem Spiel durchaus schlagen kann“, sagte Choinski nach seinem Erfolg gegen den 35-jährigen Spanier Robredo. Der Sandplatz-Spezialist wurde vom druckvollen Spiel des 14 Jahre jüngeren Münstermaifelders am Anfang förmlich überrollt, einen einzigen Spielgewinn gestattete Choinski seinem zunächst überfordert wirkenden Kontrahenten in Durchgang eins.

Und auch im zweiten Satz hatte Choinski das Heft in der Hand, konnte aber in den entscheidenden Momenten seine Chancen zu selten ergreifen. So ließ der 21-Jährige sieben Breakchancen ungenutzt und war beim Spielstand von 5:4 bei 30:15 und Aufschlag Robredo nur noch zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt. Doch gerade in diesen Situationen spielt der spanische Routinier seine gesamte Erfahrung aus und zeigte sein bestes Tennis. Letztendlich brachte Robredo sein Aufschlagspiel durch, breakte Choinski anschließend und sicherte sich in einem wiederholt umkämpften letzten Spiel den Satz.

Beide Spieler kamen im dritten Durchgang größtenteils ungefährdet durch ihre Aufschlagsspiele, auch wenn Choinski mehr Probleme hatte als Robredo. Doch der Münstermaifelder bewies ein ums andere Mal Nervenstärke und konnte alle vier Breakbälle abwehren. Nach einigen spektakulären Gewinn- und Passierschlägen erarbeitete sich Choinski im Tiebreak beim Spielstand von 6:4 die ersten beiden Matchbälle. Robredo schlug noch einmal zurück, Choinski ließ aber nicht locker und zwang den Spanier beim dritten Matchball zu einem Fehler, unter dem tosenden Jubel des Publikumsw war der Coup des Außenseiters unter Dach und Fach. „Ich wusste, dass ich selbst die Initiative ergreifen muss, und habe auch in den entscheidenden Situationen aggressiv gespielt“, sagte der 1,96-Meter-Mann zu seinem Erfolgsrezept.

Heute trifft die Nummer 296 der Weltrangliste nun auf den etwas besser platzierten Ägypter Safwat (223). Wenn Choinski seine Leistung wiederholen kann, ist sogar das Viertelfinale möglich. Davon träumt auch Benjamin Hassan (529), der zwar gegen den an Nummer sechs gesetzten Franzosen Kenny de Schepper (154) Außenseiter ist – aber das war er ja auch gegen Ernests Gulbis.

Von unserem Redakteur

Martin Wiech