Die Resonanz begeistert alle

„Damit hätte ich nie gerechnet“, zeigte sich Turnierdirektor Heiko Hampl sehr angetan von der Resonanz auf die Aktion Vereinstag: Fast die Hälfte aller Klubs im Bereich des Tennisverbandes Rheinland hatten das Angebot angenommen und kostenlose Karten für das ATP-Challenger-Tennisturnier Koblenz Open, das mit Unterstützung der Rhein-Zeitung noch bis kommenden Sonntag über die Bühne geht, geordert.

Eine tolle Atmosphäre herrschte am TVR-Vereinstag beim ATP-Challenger-Tennisturnier Koblenz Open. „Ich bin erstaunt über die Resonanz“, freute sich DTB- und TVR-Präsident Ulrich Klaus.

Foto: Thomas Frey

So war die CGM Arena auf dem Koblenzer Oberwerth, zum zweiten Mal Austragungsort dieses wichtigsten und höchstdotierten deutschen Hallenturnieres der Männer, schon am Mittag gut gefüllt – Stunden vor dem Auftritt der Lokalmatadore Jan Choinski und Benjamin Hassan am ersten Hauptrunden-Spieltag der Koblenz Open. „Der Vereinstag ist ein Novum“, erklärte DTB- und TVR-Präsident Ulrich Klaus, „der Verband hat das angeleiert, und mit dem Ergebnis bin ich hochzufrieden.“

1200 Karten wurden laut Klaus („Ich bin erstaunt über die Resonanz“) an die Vereine gebracht, „viele haben nachbestellt“. Vier Tickets, je zwei für Erwachsene und für Jugendliche, konnten kostenlos im Turnierbüro geordert werden, 180 der knapp 400 beim TVR gemeldeten Tennisklubs machten davon Gebrauch. „Vor drei Monaten haben wir uns das ausgedacht, und Turnierchef Hampl nahm es wohlwollend auf“, erläuterte TVR-Geschäftsführer Lothar Markus die Idee, die ein Gewinn für alle ist: Die Akteure treten vor gut gefüllten Rängen auf, „500 Leute schon bei Nachmittagsspielen“, zeigte sich Heiko Hampl beeindruckt; der Verband konnte auf diesem Weg „etwas Gutes tun für die Vereine“, so Lothar Markus; die Tennisfans kamen mit etwas Glück an Tickets für lau. Ralf Klotzbach gehörte zu den Glücklichen. Der Trainer, der mit seiner Tennisschule den HTC Bad Neuenahr betreut, nahm an der Verlosung über Facebook teil („Ungefähr 60 HTC-Mitglieder zeigten Interesse“) und gewann. Sein Verein, glaubt er, werde „über die Woche mit gut 40 Leuten vor Ort sein“. Für Klotzbach bot dieser erste Hauptrundenspieltag die Gelegenheit, „zu sehen, auf welchem Niveau hier gespielt wird und was unseren Leistungsspielern noch fehlt“.

DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard, einst selbst erfolgreicher Profi, schätzte die Qualität der in Koblenz versammelten Profis als „sehr hoch“ ein und konnte das auch belegen: Bei einem gleichzeitig in Bangkok stattfinden 50 000-Dollar-Turnier ist die Nummer acht ums doppelte tiefer in der ATP-Rangliste angesiedelt als der in Koblenz an acht gesetzte Choinski-Gegner Tommy Robredo.

Dass der Tennisverband Rheinland dieses Turnier, mit dem sich Koblenz mittelfristig als gewichtiger Tennis-Standort positionieren könnte, logistisch und personell unterstützt, liegt auf der Hand. Simone Wernecke von der TVR-Geschäftsstelle ist für die 34 Ballkinder verantwortlich, die in zwei Schichten eingesetzt werden („Vormittags mit Beurlaubung durch die Schule“), und die an zwei Samstagen in der Halle des Leistungszentrums auf der Karthause auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden. TVR-Regelkunden-Referent Horst Kelling besorgte und organisiert derweil die Linienrichter. „Mehr als 300 Anfragen habe ich im Oktober weggeschickt und 35 Zusagen erhalten“, berichtet er. Zu wenig, um wie gewünscht die beiden Plätze in der Halle mit je fünf Linienrichtern zu bestücken. Es besteht also, zumindest aus Kellings Sicht, noch Bedarf, und auch Verbandspräsident Klaus will sich, mit Blick aufs nächste Jahr, mit dem Erreichten nicht zufriedengeben: Es gibt immerhin noch die andere Hälfte der TVR-Vereine, die mit dem Karten-Angebot zum Vereinstag nicht erreicht wurde.

Von Thomas Wächtler

Eintrittskarten: Tageskasse oder www.koblenz-open.de