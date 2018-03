Davis Cup: Bei Matchball Hassan gehen Lichter aus

Nach seinem überraschend starken Auftritt bei den Koblenz Open hat der Neuwieder Tennisprofi Benjamin Hassan nun für einen weiteren Glanzpunkt gesorgt. Im Davis Cup, dem Nationenwettbewerb im Tennis, feierte der Mann vom TC Neuwied ein durchweg gelungenes Debüt für das Geburtsland seines Vaters, den Libanon. Der 23-Jährige darf für das Team des Libanon antreten, da er neben der deutschen auch die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt.

Erst sorgte der Neuwieder Benjamin Hassan bei den Koblenz Open für Furore, nun für den Libanon im Davis Cup.

Foto: Thomas Frey

In der ersten Runde der Gruppe 2 (Asien und Ozeanien) und damit in der dritten von fünf Ligen im Davis Cup war Hassan gemeinsam mit seinen libanesischen Teamkollegen in Beirut auf die Auswahl aus Chinesisch Taipeh getroffen, gegen die ein 3:2-Sieg heraussprang. Zu diesem Erfolg hatte Hassan einen Einzelsieg beigetragen – unter kuriosen Bedingungen allerdings, bei denen er die Nerven behielt.

Nach einer harten Trainingswoche mit täglich vier Stunden reinem Tennistraining sowie etlichen Massagen und Erholungseinheiten hatte Hassan mit seinem Einzel gegen Cheng-Yu Yu die Partie eröffnet. Dabei tat sich Hassan, aktuell die Nummer 508 der Weltrangliste, gegen seinen schlechter positionierten Gegner (701) zu Beginn der Partie schwer. Besonders der schnelle Bodenbelag im Tenniscenter in Beirut bereitete Hassan Probleme, sodass der erste Satz trotz einer 5:4-Führung mit 5:7 verloren ging. Doch ähnlich wie in Koblenz, wo er Ernests Gulbis, einen ehemaligen Top-Ten-Spieler, bezwungen hatte und anschließend nur denkbar knapp dem späteren Finalisten Kenny de Schepper unterlegen war, kämpfte sich Hassan besser ins Spiel hinein und holte sich verdient und ungefährdet den zweiten Durchgang mit 6:3.

Danach entwickelte sich die Begegnung zu einem Krimi. Zunächst verlor Hassan beim Spielstand von 3:3 seinen Aufschlag, bevor er seinem Gegner gleich im Gegenzug den Aufschlag abnahm und anschließend mit 5:4 in Führung ging. Daraufhin erspielte sich Hassan bei Aufschlag Yu zwei Matchbälle. Doch was folgte, war äußerst kurios. Just in dem Moment, in dem Yu bei Matchbällen gegen sich aufschlagen wollte, fiel plötzlich das Licht aus.

Es folgte eine 15-minütige Unterbrechung inklusive erneuter Einspielphase. Hassan ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, ließ den ersten Matchball zwar ungenutzt, konnte den zweiten dann aber zu seinem Premierensieg verwandeln. „Das Ganze war natürlich schon sehr kurios. Umso glücklicher bin ich, gewonnen zu haben. Ich habe nicht besonders gut gespielt, aber hart gekämpft und alles gegeben“, berichtet Hassan.

Da anschließend seine Teamkollegen das zweite Einzel sowie das Doppel ebenfalls für sich entscheiden konnten, stand der Sieg des Libanons bereits frühzeitig fest. „Es war eine wirkliche tolle Woche in einem professionellen Umfeld und mit einer ungewohnten Stimmung. Die Zuschauer waren dank ihrer Trommeln extrem laut“, erzählt Hassan, der im vergangenen Jahr vom libanesischen Tennisverband angesprochen worden war und sich nach einem Probetraining seine Entscheidung nicht lange überlegen musste.

„Mein Vater hat vor 20 Jahren ebenfalls für den Libanon gespielt. Für mich ist es eine große Chance und eine extrem tolle Erfahrung. Hier liegen meine Wurzeln, und ich fühle mich sehr wohl im Team“, so Hassan, der in der nächsten Runde am 7./8. April gegen Hongkong wohl erneut als libanesische Nummer 1 auflaufen wird.

Doch zuvor richtet sich der Blick des Neuwieders erst mal wieder auf seine persönliche Karriere im Profizirkus. Nach einer Woche Fitnesstraining reist Hassan nach Großbritannien zu einem ITF-Turnier. Anschließend will er sich über die Qualifikation in zwei Challenger-Turniere ins Hauptfeld spielen.

„In Koblenz habe ich gemerkt, wie nah ich an einem guten Tag an den Spielern aus den Top 150 dran bin. Nun gilt es, Stück für Stück in der Weltrangliste nach oben zu klettern“, sagt der seit dem vergangenem Sonntag 23-Jährige abschließend.

Daniel Fischer