Rheinlandmeister: Emmelshausener Kneip holt sich Titel nach 20 Jahren Pause

Mit dem Mann hatte keiner gerechnet: Bei den Altersklassen-Meisterschaften des Tennisverbandes Rheinland (TVR) holte sich Andreas Kneip vom TC Emmelshausen den Titel in der Klasse M 30 – und das nach 20 Jahren Pause. Auch Ales Friedl (M 40) vom Sportpark Simmern stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

Foto: Andreas Walz

„Ich habe meine alte Leidenschaft wieder aufleben lassen“, freute sich Kneip, der als 16-Jähriger beim TC Rheinanlagen Koblenz aktiv war und es bis in den TVR-Kader geschafft hatte. Dann, so erzählte er nach dem 6:3, 6:3 im Finale gegen Stephan Becker (Bendorfer TV), musste er sich zwischen Studium beziehungsweise Beruf und Sport entscheiden und kehrte erst vor zwei Jahren beim TC Emmelshausen („Dort bin ich gut aufgehoben“) zum Tennis zurück, mit viel Ehrgeiz und eigener Ballmaschine. Endspielpartner Becker, Vorjahresfinalist M 40, konnte in seiner Altersklasse wegen des Freitag-Spieltermins „aus beruflichen Gründen“ nicht antreten. Im Feld der jüngeren Spieler fühlte er sich aber recht wohl, „auch wenn es da einen Ticken schneller zugeht“. Bei Konkurrent Kneip gesellte sich allerdings im Finale noch die Sicherheit zur Schnelligkeit. Das war entscheidend. Auch Abonnementsmeister Horst Kelling vom TC BW Bad Ems, Referent für Regelkunde im TVR und Turnierchef bei diesen Titelkämpfen mit ihren Finalspielen im Andernacher Tennis-Treff, musste sich, wie Stephan Becker, mit jüngeren Konkurrenten messen: Für die M 65 mangelte es an Meldungen. „Seitdem ich Turnierleitung mache, ist es das erste Mal, dass eine Herren-Altersklasse ausfallen musste“, kommentierte Kelling die durchwachsene Gesamtzahl an Aktiven (85 Teilnehmer gegenüber 96 im Vorjahr).

Im Endspiel M 40, der mit 16 Teilnehmern bestbesetzten Klasse mit den Halbfinals am Vormittag, sah es einen Satz lang nach einer engen Entscheidung aus. Aber nachdem der topgesetzte Simmerner Ales Friedl den ersten Satz mit 7:3 im Tiebreak für sich entschieden hatte, war bei seinem Gegenüber Tim Lengfeld (TC Diez) die Luft raus. Als junger Vater seit Monaten von Schlafdefizit geplagt, zollte Lengfeld beim 0:6 im zweiten Durchgang dem Kräfteverschleiß Tribut. „Ich habe bis kurz vor Meldeschluss gezögert, ob ich dieses Turnier mit vier Spielen wahrnehmen soll“, meinte er später. Friedl nutzte das Nachlassen seines Gegners. „Im zweiten Satz lief es bei mir und die langen Bälle kamen“, sagte der Sportpark-Routinier, „nachdem ich am Anfang zu hektisch war.“ Thomas Wächtler