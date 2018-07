Eine 14-jährige Westfälin hat die Pläne der beiden besten Tennisspielerinnen aus der Region beim 22. Hunsrück-Cup in Simmern durchkreuzt: Louisa Völz aus Werne (liegt zwischen Dortmund und Münster) schlug zuerst im Halbfinale die Riegenrotherin Janina Berres und danach im Endspiel die Maisbornerin Lena Lauderbach jeweils in zwei Sätzen. Nichts wurde es mit dem Hunsrücker Finale auf der Anlage der TG Simmern am Flachsberg.

Für Louisa Völz, Nummer 10 in ihrer Altersklasse in Deutschland, ist es der erste Sieg bei einem nationalen Ranglistenturnier bei den Damen gewesen. Als „technisch fast perfekt“ bezeichnete Hunsrück-Cup-Organisator Ales ...

