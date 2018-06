Dass Bernd Herrmann, Ottmar Berg und Sascha Paulus vom Hunsrück-Marathon-Verein beim Kastellauner Feierabendlauf wie viele andere Läufer ihre Schuhe für den guten Zweck schnürten, war keine Überraschung. Was sie aber zu verkünden hatten, sehr wohl: Der Hunsrück-Marathon wird bekanntlich in diesem Jahr nicht stattfinden (wir berichteten ausführlich), allerdings waren es gerade die neuen Vorständler wie Herrmann (2. Vorsitzender) oder Paulus (Aktivensprecher), die darauf drängten, nicht komplett alles abzusagen. Und das gerade wegen der vielen Kinder bei den Läufen am Tag vor dem eigentlichen Marathon, wie Herrmann erklärte.

Das bedeutet: Am Samstag, 25. August, wird es eine kleine, aber feine und abgespeckte Version in Simmern geben. Die Kinderläufe werden wie eh und je ab 14 Uhr am Schlossplatz, ...

