Die Freiluft-Leichtathletiksaison 2018 eröffnet am letzten Sommerferienwochenende ihren Schlussspurt. Für die rheinländischen Läufer, Springer und Werfer stehen im Wesentlichen als verbleibende wichtige Termine die U 20/U 16-Rheinlandmeisterschaft und die Team-Rheinlandmeisterschaft an. Aber davor geht’s für die Norm-Erfüller zunächst einmal in den Rhein-Neckar-Kreis nach Walldorf zu den süddeutschen Meisterschaften, bei denen riesige Teilnehmerfelder und hohe Qualität Tradition haben. Von der LG Sieg stellt sich ein kleines vierköpfiges Aufgebot den schwierigen Herausforderungen. Lara Heinemann sprintet gegen 73 (!) andere W 14-Mädchen über 100 Meter, hinzu kommen Britta Kebschull, Anna-Lena Mockenhaupt und Michael Pees bei der U 23.

Kebschull, die vor einer Woche bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock nicht an ihr eigentliches Potenzial herankam, spekuliert im Hammerwurf auf eine Endkampfteilnahme. 46,91 Meter bringen ihr vor dem Wettkampf ...

