Pascal Schumacher siegt

Zum Auftakt der 29. Winterlaufserie der LG Dornburg in Frickhofen holten sich die Teilnehmer aus dem Leichtathletikkreis Westerwald neben dem Gesamtsieg über 10 Kilometer weitere sechs erste Plätze im Seniorenbereich, der Nachwuchs war zudem viermal erfolgreich.

Im 10-Kilometer-Lauf mit 77 Finishern war der Wirgeser Pascal Schumacher (SRL Triathlon Koblenz) mit seinen 36:21 Minuten nicht zu schlagen. Andreas Schütz (TuS Wallmerod) holte sich nach 37:56 Minuten – als Fünfter im Ziel – den Klassensieg M 45. Ralf Bossert (BSG Sparkasse Westerwald) sicherte sich in 45:59 Minuten die Wertung M 65, und Werner Quirmbach (TuS Wallmerod) gewann nach 54:59 Minuten die Kategorie M 75. Hans Metzelder (Lauffreunde Montabaur) wurde nach 1:12:15 Stunde Klassensieger der M 80. Bei den Frauen siegten Christiane Ermert (RSG Montabaur, W 45) in 48:51 Minuten, Elise Baldus (LT Alpenrod-Nistertal, W 55) in 53:15 und Marita Brenk (LG Westerwald, W 60) in 59:44 Minuten.

Im Nachwuchsbereich gab es zudem Erfolge für Ida und Leo Wendland (SC Dreikirchen, W 8 und M 11), Pius Seelbach (FV Rennerod, M 8) und Erik Malgin (Tri Kids SC Dreikirchen, M 10).

10 km: Männer: 2. Manuel Würpel (WSG Bad Marienberg) 43:39 Min. M 40: 4. Torsten Brinkmann (TV Rennerod) 53:05; M 65: 4. Bernd Hommrich (Bannberscheid) 52:47.

5 km: Frauen: 2. Silja Bäcker (RSG Montabaur) 21:42; 6. Diana Seelbach (TV Rennerod) 28:52; Männer: 5. Andreas Bäcker (RSG Montabaur) 28:52; Walking: M 70: 1. Karl-Heinz Hannappel (SC Dreikirchen) 34:20; M 80: 1. Otmar Krekel (TuS Wallmerod) 48:01.

1000 m: Schülerinnen W 12: 2. Leonie Reichel (Steuler Trikids RSG Montabaur) 3:50; Schüler M 8: 2. Lennard Dills (Trikids Dreikirchen) M 10: 4. Kolja Rüb (TuS Wallmerod) 4:10; 5. Luis Diefenbach 4:10; M 11: 5. Finn Ortseifen 4:36; M 12: 2. Til Neuburger 4:33 (alle Trikids Dreikirchen).

500 m: W 7: 3. Mascha Rüb (TuS Wallmerod) 2:15; 4. Jana Bäcker (Trikids Montabaur) 2:16. kt