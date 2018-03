Es gibt unterschiedliche Auffassungen, wann ein Leichtathlet 75 Jahre alt ist. Der Deutsche Leichtathletik-Verband sieht diese Grenze bereits ab dem ersten Tag des Jahres erreicht, in dem das Dreiviertel-Jahrhundert voll gemacht wird, bei internationalen Wettkämpfen ist hingegen der Geburtstag maßgebend. Friedhelm Adorf hat seinen 75. Geburtstag in diesem Jahr noch vor sich, und aus diesem Grund wird er bei der an diesem Wochenende in Madrid beginnenden Hallen-Europameisterschaft der Senioren in der M 70-Klasse teilnehmen, während er unlängst bei der deutschen Meisterschaft in Erfurt schon der nächsthöheren Altersklasse angehörte.

Das macht die Aufgaben für den Altenkirchener, der in der spanischen Hauptstadt über 60 Meter, 200 Meter, 400 Meter und im Weitsprung gemeldet hat, natürlich schwieriger. Adorf ist der Älteste ...

Lesezeit für diesen Artikel (243 Wörter): 1 Minute, 03 Sekunden

