Bei den offenen Kreismeisterschaften der Leichtathleten in Herdorf gab es gute bis sehr gute Leistungen zu bestaunen. Eine verblüffte dabei ganz besonders. Die erst 13-jährige Leonie Steinebach (LG Westerwald) überquerte beim Hochsprung 1,63 Meter. Doch auch die Sportler der LG Sieg erzielten starke Resultate. Michael Pees etwa stellte in 22,41 Sekunden über 200 Meter eine persönliche Bestmarke auf, das Gleiche gelang U 18-Athlet Lucas Moritz Schuhen mit 6,42 Metern im Weitsprung. Michelle Schneider gelang in dieser Disziplin mit 5,40 Metern ein neuer Kreisrekord. Doch nicht nur für dieses Trio waren die Titelkämpfe in Herdorf ein gutes Pflaster. Ergebnisse auf dieser Seite.

Jugend M 15 100 Meter: 1. Jonathan Nix (DJK Betzdorf) 13,89 Sekunden. 800 Meter: 1. Lukas Steinseifer (TV Niederschelden) 2:25,17 Minuten; 2. Jonathan Nix (DJK Betzdorf) 2:27,29. Weitsprung: 1. Jonathan Nix (DJK Betzdorf) ...

Lesezeit für diesen Artikel (817 Wörter): 3 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.